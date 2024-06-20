Щобільше, Путіну все одно на постійні атаки на НПЗ та інші військові об'єкти у Росії. Про це 24 Каналу розповів Іван Варченко – експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ. За його словами, диктатор у жодному випадку не перекине з фронту ППО до Росії.

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Росіянам бракує ППО

У Росії став відчутнішим брак систем протиповітряної оборони. Навіть російські Z-воєнкори скаржаться, що всередині Росії ніяк не можуть впоратися з ударами українських дронів та ракет. Мовляв, можливо, варто перетягнути кілька систем ППО від кордонів з Україною.

Вони цього не робитимуть. Всі ресурси, які лише можна концертувати, вони підтягують до України, абсолютно начхавши на мешканців своїх міст, які потерпають від ударів. Точніше, не міста, а підприємства, які забезпечують ВПК, енергетику та бюджет Росії, зазнають ударів,

– зауважив Іван Варченко.

У росіян неминуче ставатиме менше можливостей для захисту своїх міст та військових об'єктів. Тож їм доведеться повертатися до забутих методів боротьби.

"Вони повертатимуться до драних сіток та мисливських рушниць, якими намарно пробуватимуть протидіяти українським дронам. Ми розуміємо, що росіяни і в цьому напрямку приречені рухатися у бік дикунства та Середньовіччя, тоді як технології для них залишаться у минулому", – наголосив військовий.

Замість того, аби захищати власну територію, росіяни продовжать стягувати ППО до лінії фронту. Звісно, українські військові шукатимуть шляхів, як ефективно їх знищувати.

Путіну байдуже на НПЗ

Зокрема, від ударів українськими дронами чи не найбільше потерпають російські нафтопереробні заводи. Хоч вони безпосередньо впливають на рівень доходів Росії, Кремль все одно радше спробує завдати чергового болю для України.

Їм глибоко байдуже на інтереси росіян чи тим паче НПЗ. Путін неодноразово демонстрував, що готовий хоч всю Росію спалити тільки для того, щоб продовжити своє жалюгідне існування. Він зараз систематично знищує всі інституційні основи російської економіки та державності,

– пояснив Варченко.

Війна в Україні стала для російського диктатора "ідеєю фікс", тож не дивно, що його мало турбує, що ж відбувається у самій Росії. Навіть якщо мовиться про зниження таких важливих НПЗ чи об'єктів енергосистеми.

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