Ба більше, місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежа на нафтозаводі спалахнула з новою силою.

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Пожежу намагаються загасити вже 20 годин

Повідомляється, що пожежа настільки серйозна, що вода не допомагає. Може допомогти тільки піна у великих кількостях.

Пожежа в Азові розгорілася з новою силою: дивіться відео

Нагадаємо, що пожежа триває ще з минулої ночі внаслідок атаки безпілотників.

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Що відомо про атаку БпЛА на нафтобазу в Азові

У ніч проти 18 червня безпілотники атакували резервуари з нафтопродуктами в Азові Ростовської області. Відомо, що уражена нафтобаза належить підприємству "Азовпродукт".

У цистернах на зберіганні могло бути до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

Росіяни традиційно звинувачують в атаці ЗСУ, однак українські служби офіційно не коментували цю атаку.

Разом з тим, джерела 24 Каналу раніше повідомили, що за атакою стоїть СБУ. За даними джерела, нафтобазу атакували дронами українського виробництва.

Варто зауважити, що ця нафтобаза є важливою для російської економіки – через цей термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць.