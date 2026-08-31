Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что привлечение Рэтклиффа к переговорному процессу свидетельствует о коренном изменении подходов в команде Трампа. В отличие от предыдущих, по его словам, неопытных посредников, новый в лице главы американской разведки действует рационально и опирается на реальные факты, а не на иллюзии Кремля.

Рэтклифф ищет адекватных собеседников в Москве

По словам политолога, главная цель визита главы ЦРУ заключалась в попытке донести до российской стороны реальное положение дел через главу ФСБ Александра Бортникова. Ранее Путин пребывал в параноидальном мире и выдвигал ультиматумы, которые фактически означали капитуляцию Украины, будучи уверенным, что Москва находится в выигрышном положении.

Рэтклифф – адекватный человек и ищет таких же людей, чтобы, по крайней мере, говорить с ними на одном языке. Сейчас предпринимаются попытки трезво описать Путину ситуацию через Бортникова, что России сегодня не до жиру и что инициатива теперь не у нее,

– подчеркнул Дымов.

Стал ли визит Рэтклиффа переломным моментом в стратегии США

Политолог подчеркнул, что с Ретклиффом российской стороне не удалось бы вести переговоры в том же духе, как она это делала с Уиткоффом. По словам Дымова, глава ЦРУ понимает, что сейчас Путин не в той ситуации, чтобы дальше выдвигать свои условия (в частности, вывод войск ВСУ из Донбасса) для переговоров, и именно это он хотел донести до Кремля.

По мнению политолога, Путин, зная о предстоящих промежуточных выборах в США в ноябре, надеется на то, что Трамп начнет давить на Украину, чтобы переговоры на условиях Кремля состоялись поскорее и он смог бы похвастаться перед американским электоратом завершением войны. Но, как отметил Дымов, Рэтклифф мог дать понять Москве, что на такой сценарий рассчитывать не стоит.

В этом визите есть даже стратегический смысл: россиянам описали ситуацию и дали понять, что мяч теперь на их поле. Идея Трампа, чтобы непрофессионалы, лояльные к нему бизнесмены, занимались переговорами, провалилась. До этого Ретклифф был отстранен от многих процессов, пока его не привлекли к ситуации с Венесуэлой и Мадуро. Единственным адекватным профессионалом в команде Трампа был Рэтклифф,

– убежден Дымов.

Глава ЦРУ, как подытожил политолог, не проукраинский, а проамериканский, он четко понимает, откуда исходит угроза Соединенным Штатам.

Анализ визита главы ЦРУ в Россию: смотрите в видео