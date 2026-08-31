Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що залучення Реткліффа до переговорного треку свідчить про докорінну зміну підходів у команді Трампа. На відміну від попередніх недосвідчених, з його слів, посередників, новий в особі очільника американської розвідки діє раціонально та спирається на реальні факти, а не ілюзії Кремля.

Реткліфф шукає адекватних співрозмовників у Москві

За словами політолога, головна мета візиту керівника ЦРУ полягала у спробі донести до російської сторони реальний стан справ через очільника ФСБ Олександра Бортникова. Раніше Путін перебував у параноїдальному світі та висував ультиматуми, які фактично означали капітуляцію України, бувши впевнений, що Москва у виграшному становищі.

Реткліфф людина адекватна і шукає таких же людей для того, щоб принаймні говорити з ними спільною мовою. Зараз є намагання тверезо описати Путіну ситуацію через Бортникова, що Росії сьогодні не до жиру і що ініціатива тепер не у неї,

– наголосив Димов.

Чи став візит Реткліффа переломом у стратегії США

Політолог підкреслив, що з Реткліффом російській стороні розмовляти в тому дусі, як вона це робила з Віткоффом, не вдалося б. Зі слів Димова, очільник ЦРУ розуміє, що нині Путін не в тій ситуації, аби далі висувати свої умови (зокрема виведення військ ЗСУ з Донбасу) для переговорів і саме це він хотів донести до Кремля.

На погляд політолога, Путін, знаючи про майбутні проміжні вибори в США у листопаді, сподівається на те, що Трамп почне тиснути на Україну, аби скоріше відбулися переговори на умовах Кремля й він міг перед американським електоратом похизуватися завершенням війни. Але, як зауважив Димов, Реткліфф міг дати зрозуміти Москві, що на такий сценарій не варто рохраховувати.

У цьому візиті є навіть стратегічний сенс: росіянам описали ситуацію і дали зрозуміти, що м'яч тепер на їхньому полі. Трампова ідея, щоб непрофесіонали, лояльні до нього бізнесмени займалися переговорами – провалилася. До того Реткліфф був усунений від багатьох процесів, поки його не залучили у ситуації з Венесуелою й Мадуро. Єдиним адекватним професіоналом в команді Трампа був Реткліфф,

– переконаний Димов.

Голова ЦРУ, як підсумував політолог, не проукраїнський, а проамериканський, він чітко розуміє, звідки походить загроза Сполученим Штатам.

Аналіз візиту голови ЦРУ до Росії: дивіться у відео