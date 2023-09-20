Тенденция против нас: с чем Шойгу может вернуться из Ирана
Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом в Иран. Там он, скорее всего, будет договариваться о расширении военного сотрудничества.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что, к сожалению, тенденции тут играют против Украины. Иран дает практически все, что просит Россия.
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Что Россия хочет от Ирана
Как подчеркнул Мусиенко, Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе "Шахед", артиллерийские и танковые снаряды. Однако баллистические ракеты они так и не передали оккупантам.
Возможно, сейчас Россия будет говорить о том, чтобы Иран передал ракеты. Это для того, чтобы увеличить количество обстрелов зимой по территории Украины. Но пока нет информации, что Иран согласился передать ракеты,
– заметил Александр Мусиенко.
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Возможно, Шойгу пытается расширить само военное сотрудничество. Мусиенко предположил, что Россия способна предложить помощь в разработке гиперзвукового или ядерного оружия и получить что-то вместо этого. Однако пока нет конкретной информации о планах страны-агрессорки.
Шойгу поехал в Иран: коротко
- Министр обороны России Сергей Шойгу уехал в Иран. Там он встретился с военным руководством страны. В Кремле утверждали, что они хотят увеличить военное сотрудничество.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прокомментировали визит Сергея Шойгу в Иран. Там подчеркнули, что в мире осталось не так много стран, куда могут отправиться представители российских властей.
- Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Шойгу будет просить Тегеран о сотрудничестве. России не хватает своих мощностей и запасов для длительного ведения широкомасштабной войны.