Тенденция против нас: с чем Шойгу может вернуться из Ирана

Министр обороны России Сергей Шойгу приехал с визитом в Иран. Там он, скорее всего, будет договариваться о расширении военного сотрудничества.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что, к сожалению, тенденции тут играют против Украины. Иран дает практически все, что просит Россия.

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Что Россия хочет от Ирана

Как подчеркнул Мусиенко, Иран продолжает поставлять России дроны-камикадзе "Шахед", артиллерийские и танковые снаряды. Однако баллистические ракеты они так и не передали оккупантам.

Возможно, сейчас Россия будет говорить о том, чтобы Иран передал ракеты. Это для того, чтобы увеличить количество обстрелов зимой по территории Украины. Но пока нет информации, что Иран согласился передать ракеты,

– заметил Александр Мусиенко.

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Возможно, Шойгу пытается расширить само военное сотрудничество. Мусиенко предположил, что Россия способна предложить помощь в разработке гиперзвукового или ядерного оружия и получить что-то вместо этого. Однако пока нет конкретной информации о планах страны-агрессорки.

Шойгу поехал в Иран: коротко