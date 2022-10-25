Штайнмайер впервые с начала великой войны приехал в Украину: чего ждать и стоит ли переживать

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые после начала полномасштабного вторжения России приехал в Украину. После дипломатического скандала в апреле 2022 года политик все же решился посетить Киев.

На сегодняшний день неизвестно, с какой целью приехал в Украину Штайнмайер, однако в целом его визит является положительной вехой в дипломатических отношениях между странами. Об этом 24 каналу рассказал политолог Валентин Гладких.

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Что означает визит

Эксперт отметил, что конституционные полномочия президента ФРГ ограничены, поэтому Штайнмайер является второстепенной фигурой в политической системе ФРГ. В то же время, он считает, что президент Германии все равно является важной политической фигурой мирового уровня.

Понятно, что от его позиции и взглядов многое зависит. Поэтому нужно приветствовать такой визит, потому что он на высшем государственном уровне. И он тоже очень значимый, потому что в то время, когда в Украину приезжает президент ФРГ, Путин встречается с какими-то африканскими лидерами,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, показательным на сегодняшний день является контрастное положение Украины и России на дипломатическом фронте.

"Даже если Штайнмайер приехал сюда просто "отметиться" – это тоже о многом говорит. Это значит, что быть в Украине, общаться с Зеленским – сегодня репутационно играет "в плюс" и можно считать достижением. Поэтому этот визит можно оценивать положительно", – добавил аналитик.

По его словам, это не вызывает чрезвычайных надежд и иллюзий, что это что-то коренным образом изменит, но визит безусловно важен и недооценивать его не стоит.

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Может ли Штайнмайер быть посредником

Гладких отметил, что вероятность посреднических функций Штайнмайера между Украиной и Россией нельзя исключать.

Пока нет ничего критического в том, что если он что-нибудь возможно и привез нам. В этом состоит дипломатия – обмениваться позициями. Это так называемая "челночная дипломатия", когда стороны непосредственно не общаются, то возникают какие-то посредники, помогающие им обмениваться позициями,

– указал политолог.

Он убежден, что в такой ситуации даже такая роль президента ФРГ ничего не меняет.

"Позиция Украины четко артикулирована президентом Украины: переговоры с Путиным невозможны. Более того, когда ПАСЕ признала российский политический режим террористическим, в Европе склоняются примерно к такому же решению. Штайнмайер может привезти свои личные сценарии – я такого не исключаю", – подчеркнул эксперт.

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По его мнению, Штайнмайер не может быть "человеком на побегушках у Путина", тем более в сегодняшней ситуации, "когда все, что связано с Россией и Путиным – весьма токсично".

"Респектабельные политики пытаются держаться подальше от токсичности России, потому что прекрасно осознают, какие будут последствия для их репутации. А Штайнмайер – это человек опытный. Я не думаю, что он будет играть в кулуарные игры", – резюмировал аналитик.

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Визит Штайнмайера в Украину: что известно