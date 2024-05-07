Первая за 5 лет поездка в Европу: чем на самом деле знаковая поездка Си во Францию

Си Цзиньпин в рамках своего европейского турне 5 мая прибыл во Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Сейчас лидер КНР благодаря Парижу видит возможность восстановления здорового экономического сотрудничества между Европейским Союзом и Китаем и одновременно ослабление Соединенных Штатов Америки.

Во многих своих шагах Пекин видит выгоду в геополитических отступлениях со стороны официального Вашингтона. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

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Чем Макрон заинтересовал Си

Первая за последние 5 лет поездка Си Цзиньпина в Европу знаковая с точки зрения стран, которые выбраны. Ведь лидер Китая посетит также Сербию и Венгрию. С точки зрения Франции, это еще вопрос безопасности.

Макрон, делая ставку на стратегическую автономию, видит развитие европейской части мира как единого субъекта. Это импонирует Си, потому что он говорит о необходимости создания общей системы безопасности в Евразии.

Однако понятно, что Макрон не в поддавки играет с лидером Китая и тем более Россией. Его интересует прежде всего увеличение производительности и способности сил в Европе, чтобы они могли оперативно реагировать на вызовы. Очевидно, даже НАТО в понимании Макрона не является сегодня достаточно подготовленной для этого силой,

– сказал руководитель Центра анализа и стратегии.

По его мнению, за несколько дней визита Си Цзиньпина во Францию мы увидим как раз общение по многим этим пунктам и, конечно, по Украине.

Также Макрон, вероятно, надеется на поддержку Китая по перемирию, которое предлагал он на парижской олимпиаде, что состоится с середины июля до первой части августа. Ведь именно Пекин может повлиять на Россию, чтобы обеспечить соответствующее перемирие.

Больше о визите Си Цзиньпина во Францию

Лидер Китая 5 мая прибыл в Париж. Его встретил премьер Франции Габриэль Атталем.

По прибытии в аэропорт в Париже Си Цзиньпин заявил, что во время визита проведет углубленный обмен мнениями с президентом Макроном по развитию отношений Китая, Франции и ЕС в новой ситуации.

Си Цзиньпин обнародовал статью в Le Figaro, в которой заявил, что приехал во Францию с "тремя посланиями". В частности, его страна хочет "сотрудничать с Францией и всем международным сообществом". Речь идет о вопросе, который касается завершения войны в Украине.