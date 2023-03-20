Вряд ли Си доволен таким приемом, – военный эксперт о первых минутах визита в Москву

Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву. Его цель – войти в историю как человек, урегулировавший конфликт между Россией и Украиной.

Москва не может не считаться с тем, что думает и чего хочет ее "старший брат" в Пекине. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Юрий Федоров.

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Си хочет прекратить войну, чтобы войти в историю

Вопрос в том, подчеркивает Федоров, чего хочет Китай. В общем, позиция Пекина была высказана, когда обнародовали "мирный план", который потом назвали "позицией" Китая относительно "кризиса в Украине". "Хотя на самом деле никакого кризиса нет, есть война России против Украины. Так считают в Китае, такие слова там используют", – отметил военный эксперт.

В первом пункте говорится, что Китай исходит из необходимости полного уважения к территориальной целостности Украины. Именно этот пункт вызвал серьезное недовольство в Москве. Целый ряд российских экспертов (неофициальных лиц) опубликовали несколько статей в ведущих российских изданиях, где говорится, что это требование абсолютно неприемлемо для России.

Один из авторов вполне прав, что территориальная целостность Украины – это возвращение к границам 1991 года. Все. Никаких других трактовок быть не может,

– акцентирует Федоров.

Понятно, что официальная государственная позиция не была озвучена. Дипломаты и сотрудники администрации президента фактически промолчали по этому поводу.

Как отмечает Федоров, Пекин хочет выступить в качестве посредника, который успешно завершит войну России против Украины. С этим желанием Си Цзиньпинь прилетел в Москву, это главная задача визита. Все остальное не имеет особого значения.

"После 20-го съезда КПК и сессии всекитайского собрания народных представителей, где были окончательно урегулированы все вопросы по расстановке кадров на высших постах, в Пекине решили взяться за внешнюю политику и укрепить свои позиции на международной арене", – пояснил Федоров.

Первым и главным шагом в этом, по мнению Си, должно стать прекращение огня, переговор по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Для этого Россию нужно заставить принять ключевой пункт о территориальной целостности Украины, иными словами – вывод войск со всей ее территории, включая Крым.

Если у Китая это получится, глава Си действительно войдет в историю. Удастся или нет – посмотрим,

– подчеркивает военный эксперт.

В первые минуты визита можно зафиксировать интересные моменты. Владимир Путин не приехал встречать Си в аэропорту. Он направил туда одного из вице-премьеров – человека, который находится на третьем уровне иерархии в России.

Для кого это может показаться не очень важным шагом, говорит Федоров, подумаешь, встретили, пожали руки, приняли парад почетного караула и Си поехал отдыхать в отведенную ему резиденцию. Но для китайцев, которые крайне болезненно относятся к вопросам ритуала – кто кого встречает, на каком уровне, во что встречающий одет – это важно.

"Все это китайские протокольщики и сам Си отслеживают. Я не думаю, что он остался доволен этим приемом", – заметил Федоров.

Так или иначе, главная задача Си – повлиять на Путина и вынудить его принять выдвинутые условия. "Полное уважение к суверенитету и территориальной целостности касается Украины неслучайно. В этом документе говорится о "всех странах", а следовательно – и Украине тоже", – резюмировал Михаил Федоров.

Первые минуты визита Си в Москву: смотрите видео

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