Выжали максимум: Кулеба прокомментировал встречу с Сиярто

В Ужгороде 29 января состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, его венгерского коллеги Петера Сиярто и главы Офиса Президента Андрея Ермака. Глава украинского МИД подвел итоги встречи с Сиярто.

Во время встречи с венгерским голегой проговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Дмитрий Кулеба отметил, что это по ряду понятных причин.

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Итоги встречи с главой венгерского МИД

Кулеба отметил, что перед этим визитом последний раз встречался с Сиярто в 2022 году.

Поэтому эта встреча была очень актуальна и конечно полезна. Я считаю что максимум который могли мы сегодня (29 января – 24 Канал) получили. Первое Петер не сказал ничего плохого,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что они с Сиярто откровенно обсудили "опасения относительно намерений друг друга".

"Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам у нас есть недоверие к ним в силу разных обстоятельств это понятно. И то что мы сегодня на троих все это проговорили я считаю что это очень важно" заметил Кулеба.

По его словам, переговоры в основном касались трех тем:

венгерского меньшинства

войны и логики действий главы Кремля Владимира Путина

встречи президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Министр иностранных дел Украины отметил, что Сиярто также объяснял "почему венгры встречаются с россиянами и как они видят путь к миру".

Так, Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с Сиярто заявил, что они были откровенными но конструктивными.

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