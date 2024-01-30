Выжали максимум: Кулеба прокомментировал встречу с Сиярто
Источник:"Укринформ"
В Ужгороде 29 января состоялась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, его венгерского коллеги Петера Сиярто и главы Офиса Президента Андрея Ермака. Глава украинского МИД подвел итоги встречи с Сиярто.
Во время встречи с венгерским голегой проговорили об опасениях относительно намерений друг друга. Дмитрий Кулеба отметил, что это по ряду понятных причин.
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Итоги встречи с главой венгерского МИД
Кулеба отметил, что перед этим визитом последний раз встречался с Сиярто в 2022 году.
Поэтому эта встреча была очень актуальна и конечно полезна. Я считаю что максимум который могли мы сегодня (29 января – 24 Канал) получили. Первое Петер не сказал ничего плохого,
– подчеркнул Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины заявил, что они с Сиярто откровенно обсудили "опасения относительно намерений друг друга".
"Объяснили друг другу все. У венгров есть недоверие к нам у нас есть недоверие к ним в силу разных обстоятельств это понятно. И то что мы сегодня на троих все это проговорили я считаю что это очень важно" заметил Кулеба.
По его словам, переговоры в основном касались трех тем:
- венгерского меньшинства
- войны и логики действий главы Кремля Владимира Путина
- встречи президента Владимира Зеленского с венгерским премьером Виктором Орбаном.
Министр иностранных дел Украины отметил, что Сиярто также объяснял "почему венгры встречаются с россиянами и как они видят путь к миру".
Так, Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с Сиярто заявил, что они были откровенными но конструктивными.
Главное по визиту Сиярто в Украину
- Во время визита в Украину Сиярто решил избежать четкого ответа на вопрос, что касается разблокировки пакета помощи для Украины. Речь идет о 50 миллиардах евро, которые Евросоюз до сих пор не смог выделить из-за блокирования со стороны Венгрии.
- Так, глава венгерского МИД решил не уточнять готово ли его государство по этому вопросу изменить свою позицию. В то же время он подчеркнул, что соответствующий вопрос не двусторонний между Венгрией и Украиной. По его словам, "мы будем это обсуждать не здесь, а в Брюсселе".
- Также Сиярто ответил, начнет ли Венгрия поставлять оружие Украине. Он отметил, что Украина стремилась бы к более амбициозной точке зрения, но Сиярто отметил, что в будущем Будапешт не будет поставлять оружие, как и не поставлял до этого. Но, по словам главы венгерского МИД, они ни разу не отказали гражданину Украины, когда просили о помощи. Он отметил, что Венгрия продолжает гуманитарное направление.
- Сиярто и Дмитрий Кулеба высказались о том, что хотят решить вопросы по национальным меньшинствам. Украина предложила Венгрии прислать список волнующих ее вопросов. Венгрия направила их, список насчитывает 11 пунктов.