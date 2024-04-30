Ключевое слово "немедленно": Столтенберг дал важный знак относительно вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил с неанонсированным визитом Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Во время встречи генсек отметил, что Украина будет в НАТО немедленно, но при нескольких условиях.

Член Атлантического совета, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк сказал в эфире 24 Канала, что как только завершится горячая фаза войны и Украина выполнит взятые на себя обязательства, ее немедленно примут в НАТО. Это означает, что не будет снова длительной процедуры вступления в Альянс.

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Однако Юрий Романюк отметил, что такие заявления звучат сегодня от действующего генсека НАТО, но уже с сентября – октября должность займет сегодняшний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Делать как для себя

Йенс Столбенберг и Владимир Зеленский в рамках встречи выразили свои надежды на ускорение получения помощи от США в размере 61 миллиарда долларов. Главнокомандующий Вооруженных сил НАТО в Европе лично занимается вопросами логистики и надеется, что уже до конца мая максимальное количество боеприпасов, которые срочно нужны Украине, поступят на фронт.

Также они обсудили ситуацию на фронте и как Альянс может помочь. Йенс Столтенберг напомнил, что те страны, которые должны довести свой оборонный бюджет до 2% НАТО, могут это сделать путем выделения дополнительных средств для безопасности Украины. Это будет такой же вклад в оборону НАТО, если бы они сами на себя потратили. И поэтому это очень важно,

– подчеркнул Романюк.

Также во время встречи президента Украины пригласили в Вашингтон на юбилейный саммит, связанный с 75-й годовщиной образования Альянса.

Нужны Patriot

Среди важных тем прозвучало и дальнейшее предоставление необходимой помощи. Очевидно, на саммите в Вашингтоне Йенс Столтенберг будет пытаться убедить всех союзников по НАТО принять решение о совместной оборонной концепции помощи Украине размером в 100 миллиардов долларов, рассчитанную на 5 лет.

Кто-то говорил, что 100 миллиардов долларов – очень большая сумма. Нет, выделять по 20 миллиардов каждый год – это очень мизерная сумма! И правильно говорят сегодня европейские политики, что если Украине не помочь в сотни миллиардов долларов, то потом НАТО придется тратить триллионы долларов,

– подчеркнул член Атлантического совета.

Он добавил, что Украина просит НАТО предоставить для защиты своего неба семь батарей ПВО Patriot. Однако на сегодня кроме одной немецкой батареи больше Patriot нет. Безусловно, вряд ли Греция из-за конфликта с Турцией отдаст свои системы ПВО Украине, а вот далекая Испания могла бы выделить хотя бы одну батарею, однако чего-то этого не делает.

Все надежды на то, что США сможет передать Украине хотя бы минимальное количество батарей для закрытия неба,

– сказал Юрий Романюк.

По его словам, если бы батареи Patriot поступили, можно было бы передислоцировать свои системы ПВО с запада Украины на восток и на линию фронта. А военно-воздушные силы Польши и Румынии могли бы взять на себя прикрытие западных границ Украины. К сожалению, если эти темы и обсуждаются, это является государственной военной тайной, которую никто не будет обнародовать.

Ключевое, что нужно знать из визита Столтенберга, – это визит вежливости, чтобы пригласить Украину на саммит и заверить ее, что помощь будет осуществляться в максимально возможных объемах и в минимальные возможные сроки,

– подытожил председатель ОО "Украина в НАТО".

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