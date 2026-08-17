Цель визита может быть связана именно с политической игрой в отношении Украины и демонстрацией могущества страны-агрессора в Восточной Азии. Такое мнение 24 Каналу высказал политический аналитик и публицист Станислав Белковский, отметив, что все это подкрепляется культом личности Путина.

Путин внезапно отправился на Курилы

По словам политического аналитика, повышенный интерес Путина к Восточной Сибири и Дальнему Востоку связан с ситуацией вокруг его безопасности в европейской части России. Еще несколько лет назад было очевидно, что он намерен развивать свою резиденцию на Алтае. И именно поэтому туда потянулись большие инвесторы из числа российских государственных и окологосударственных корпораций. Мол, туда вряд ли долетят украинские дроны.

Однако, помимо этого, Путину важно отвлечь внимание от войны с Украиной, которая длится не три дня и не две недели, как он обещал всем до ее начала, а 4,5 года и без какого-либо выразительного результата. Это уже невозможно скрывать ни от каких слоев российской аудитории. И люди сегодня видят, что за эту войну расплачиваются все. И делать вид, что на российской территории нет никакой войны, уже невозможно,

– пояснил он.

Именно поэтому российский диктатор вполне ожидаемо спровоцировал агрессивную реакцию Токио, чтобы дать понять: мол, по крайней мере здесь у россиян "гигантский успех". Южные Курилы вошли в состав Советского Союза, а не России, 80 лет назад. Однако вся пропаганда Кремля вокруг победы СССР во Второй мировой войне строится так, будто эту войну выиграл лично Путин.

Белковский назвал цель визита Путина на Курилы: смотрите видео

"И вот „огромный успех“: мы, якобы, отстояли Южные Курилы. Если бы не лично Путин, Россия давно бы их потеряла. И об этом следует напомнить человечеству". В этом смысле ожидаемая реакция японцев так же предсказуемо интерпретируется Кремлем: мол, вот мы какие-то крутые, а японцы зря выдвигают претензии на наши земли", – отметил Белковский.

Однако на самом деле это свидетельствует о том, что Путин в целом разочаровался в идее заключения мирного договора с Японией. Кроме того, скорее всего, понял, что окончательно поссорился со свободным миром.

И не только с Западом, поскольку Япония, хотя и принадлежит ментально и политически к коллективному Западу, расположена на Дальнем Востоке. Он больше ни с кем из свободного мира, со всеми демократическими странами не собирается дружить. Даже саму перспективу дружбы он рассматривает как опасность и источник дополнительных рисков,

– подчеркнул политический аналитик.

Он добавил, что официальная реакция Токио в лице премьер-министра Санаэ Такаити, которая, как и положено "железной леди", занимает достаточно жесткую позицию, была вполне предсказуемой и произошла по заранее запланированному сценарию.

Добавим, что Такаити резко раскритиковала действия Путина и подчеркнула, что визит на Курилы ранит чувства японского народа и является неприемлемым. Между тем министр иностранных дел страны Тосимицу Мотеги подтвердил неотъемлемую принадлежность островов Японии. После визита диктатора МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева.