Мета візиту може бути пов'язана саме з грою щодо України та доказу величі країни-агресорки в Східній Азії. Таку думку 24 Каналу висловив політичний аналітик та публіцист Станіслав Бєлковський, зазначивши, що все це підкріплюється культом особи Путіна.

Путін раптово відправився на Курили

За словами політичного аналітика, підвищений інтерес Путіна до Східного Сибіру та Далекого Сходу пов'язаний з ситуацією навколо його безпеки в європейській частині Росії. Ще кілька років тому було очевидно, що він має намір культивувати свою резиденцію на Алтаї. І саме тому туди потягнулися великі інвестори з-поміж російських державних та навколодержавних корпорацій. Мовляв, туди навряд чи долетять українські дрони.

Однак, крім того, Путіну важливо відвернути увагу від війни з Україною, яка триває не три дні і не два тижні, як він обіцяв усім до її початку, а 4,5 роки і без будь-якого виразного результату. Це неможливо більше приховувати для жодних верств російської аудиторії. І люди сьогодні бачать, що вони розплачуються за цю війну усі. І вдавати, що жодної війни на російській території немає, більш неможливо,

– пояснив він.

Саме тому російський диктатор цілком очікувано спровокував агресивну реакцію Токіо для того, щоб дати зрозуміти: мовляв, принаймні тут у росіян "гігантський успіх". Південні Курили потрапили до складу Радянського Союзу, а не Росії 80 років тому. Однак вся пропаганда Кремля навколо перемоги СРСР у Другій світовій війні будується так, наче виграв цю війну особисто Путін.

Бєлковський назвав мету візиту Путіна на Курили: дивіться відео

"І ось "величезний успіх": ми, нібито, відстояли Південні Курили. Якби не особисто Путін, Росія давно їх втратила б. І про це слід нагадати людству". У цьому сенсі очікувана реакція японців так само очікувано інтерпретується Кремлем: мовляв, ось ми якісь круті, а японці даремно висувають претензії щодо наших земель", – зазначив Бєлковський.

Однак натомість це свідчить про те, що Путін загалом розчарувався в ідеї укласти мирний договір з Японією. Крім того, найімовірніше, зрозумів, що остаточно посварився з вільним світом.

І не тільки із Заходом, оскільки Японія хоч і належить ментально та політично до колективного Заходу, розташована на Далекому Сході. Він більше ні з ким із вільного світу, з усіма демократичними країнами не збирається дружити. Навіть саму перспективу дружби він розглядає як небезпеку та джерело додаткових ризиків,

– підкреслив політичний аналітик.

Він додав, що офіційна реакція Токіо в особі прем'єр-міністра Санае Такаїті, яка, як і належить "залізній леді", займає досить жорстку позицію, була цілком передбачуваною і відбулася за запрограмованим планом.

Додамо, що Такаїті різко розкритикувала дії Путіна і наголосила, що візит на Курили ранить почуття японського народу і є неприйнятним. Тим часом міністр закордонних справ країни Тошіміцу Мотегі підтвердив невіддільну приналежність островів Японії. Після візиту диктатора МЗС Японії викликало посла Росії у Токіо Миколу Ноздрьова.