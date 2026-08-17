"Не может больше скрывать": аналитик объяснил, почему Путин внезапно отправился на Курилы
Недавно Владимир Путин впервые посетил Курилы, которые до Второй мировой войны принадлежали Японии. Маловероятно, что таким образом российский диктатор пытался показать, что готовится к войне с этой страной, ведь у России нет таких ресурсов.
Цель визита может быть связана именно с политической игрой в отношении Украины и демонстрацией могущества страны-агрессора в Восточной Азии. Такое мнение 24 Каналу высказал политический аналитик и публицист Станислав Белковский, отметив, что все это подкрепляется культом личности Путина.
Путин внезапно отправился на Курилы
По словам политического аналитика, повышенный интерес Путина к Восточной Сибири и Дальнему Востоку связан с ситуацией вокруг его безопасности в европейской части России. Еще несколько лет назад было очевидно, что он намерен развивать свою резиденцию на Алтае. И именно поэтому туда потянулись большие инвесторы из числа российских государственных и окологосударственных корпораций. Мол, туда вряд ли долетят украинские дроны.
Однако, помимо этого, Путину важно отвлечь внимание от войны с Украиной, которая длится не три дня и не две недели, как он обещал всем до ее начала, а 4,5 года и без какого-либо выразительного результата. Это уже невозможно скрывать ни от каких слоев российской аудитории. И люди сегодня видят, что за эту войну расплачиваются все. И делать вид, что на российской территории нет никакой войны, уже невозможно,
– пояснил он.
Именно поэтому российский диктатор вполне ожидаемо спровоцировал агрессивную реакцию Токио, чтобы дать понять: мол, по крайней мере здесь у россиян "гигантский успех". Южные Курилы вошли в состав Советского Союза, а не России, 80 лет назад. Однако вся пропаганда Кремля вокруг победы СССР во Второй мировой войне строится так, будто эту войну выиграл лично Путин.
Белковский назвал цель визита Путина на Курилы: смотрите видео
"И вот „огромный успех“: мы, якобы, отстояли Южные Курилы. Если бы не лично Путин, Россия давно бы их потеряла. И об этом следует напомнить человечеству". В этом смысле ожидаемая реакция японцев так же предсказуемо интерпретируется Кремлем: мол, вот мы какие-то крутые, а японцы зря выдвигают претензии на наши земли", – отметил Белковский.
Однако на самом деле это свидетельствует о том, что Путин в целом разочаровался в идее заключения мирного договора с Японией. Кроме того, скорее всего, понял, что окончательно поссорился со свободным миром.
И не только с Западом, поскольку Япония, хотя и принадлежит ментально и политически к коллективному Западу, расположена на Дальнем Востоке. Он больше ни с кем из свободного мира, со всеми демократическими странами не собирается дружить. Даже саму перспективу дружбы он рассматривает как опасность и источник дополнительных рисков,
– подчеркнул политический аналитик.
Он добавил, что официальная реакция Токио в лице премьер-министра Санаэ Такаити, которая, как и положено "железной леди", занимает достаточно жесткую позицию, была вполне предсказуемой и произошла по заранее запланированному сценарию.
Добавим, что Такаити резко раскритиковала действия Путина и подчеркнула, что визит на Курилы ранит чувства японского народа и является неприемлемым. Между тем министр иностранных дел страны Тосимицу Мотеги подтвердил неотъемлемую принадлежность островов Японии. После визита диктатора МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева.