Обстрелы во время визита Зеленского в Бахмут не утихали, – ВСУ
Владимир Зеленский 20 декабря посетил Бахмут Донецкой области – самую горячую точку фронта. Во время пребывания президента Украины в городе враг не прекращал огонь.
Впрочем, это не помешало Владимиру Зеленскому отметить государственными наградами украинских героев в Бахмуте. Об этом 24 каналу рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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Обстрелы во время визита Зеленского в Бахмут не утихали
По его словам, мероприятие награждения военных государственными отличиями проходило под постоянной канонадой реактивной артиллерии и других видов поражения врага. Однако президент Украины провел мероприятие на очень достойном уровне.
Это было совершенно сверхмощным средством морально-психологической поддержки наших войск, но обстрелы в это время не утихали,
– сообщил представитель Восточной группировки войск.
Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте и визите Зеленского: смотрите видео
Какая ситуация в Бахмуте сегодня
По состоянию на сегодняшний день ситуация на Востоке стабильно напряженная. Регион остается главной точкой борьбы за нашу независимость и территориальную целостность.
Восточный фронт остается эпицентром этой борьбы. А Бахмутское и Авдеевское направления главными целями ударов врага и сосредоточением всех его усилий,
– рассказал Череватый.
По его словам, в этих районах российские оккупанты пытаются с помощью ударов из всего имеющегося вооружения – реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, авиации – добиться хоть какого-то локального успеха.
К примеру, найти слабое место, прорвать оборону и зайти Вооруженным Силам в тыл. А дальше двигаться вперед, чтобы в идеале для них – оккупировать весь украинский Донбасс или хотя бы взять Бахмут.
Визит Зеленского в Бахмут: коротко
- 20 декабря Владимир Зеленский с необъявленным визитом приехал в Бахмут на Донбассе, вокруг которого идут ожесточенные бои. Украинский лидер посетил передовые позиции одной из механизированных бригад и наградил наших героев.
- У россиян сразу же начало подгорать из-за визита украинского президента на Донбасс. Российские пропагандисты начали писать в сети, что приезд Зеленского в Бахмут якобы является фейком и назвали это "информационной операцией украинской пропаганды".
- А впоследствии в России вообще заявили, мол, Владимир Путин уже "ездил на фронт". Такую чушь выдал российский депутат от путинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев.
- Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков решил не опровергать слова Гурулева. Комментируя это заявление, рупор Кремля сказал, что Путин "ездил в штаб" в пятницу 16 декабря. Однако в какой штаб и как далеко от бункера – не уточняли.