Путин испугался, что его сфотографируют на четвереньках, или Как Зеленский показал пропасть между Украиной и РФ
18 ноября 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:фейсбук Татьяны Даниленко
Президент Зеленский приехал в освобожденный Херсон в одежде украинского милитарного бренда M-Tac.
Пропасть размером с цивилизацию
Президент Путин в самом дорогом итальянском бренде Loro Piana не приехал на саммит на Бали, потому что испугался, что его сбьют с ног и сфотографируют на четвереньках.
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Это мелкие штрихи, но они исчерпывающе характеризуют мировоззренческую пропасть между странами.Между Россией – чья армия перед своим бегством из Херсона мордует краснокнижных хомяков, и Украиной – чью армию встречают люди со слезами радости.
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