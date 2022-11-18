Путин испугался, что его сфотографируют на четвереньках, или Как Зеленский показал пропасть между Украиной и РФ

Президент Зеленский приехал в освобожденный Херсон в одежде украинского милитарного бренда M-Tac.

Пропасть размером с цивилизацию

Президент Путин в самом дорогом итальянском бренде Loro Piana не приехал на саммит на Бали, потому что испугался, что его сбьют с ног и сфотографируют на четвереньках.

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Визит Президента Украины в Херсон в очередной раз продемонстрировал ничтожность Путина / Скриншот видео

Это мелкие штрихи, но они исчерпывающе характеризуют мировоззренческую пропасть между странами.

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