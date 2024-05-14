В Испании подтвердили предстоящий визит Зеленского и назвали дату

Президент Украины Владимир Зеленский уже вскоре совершит визит в Испанию. Его примет король Филипп VI.

Агентство Europa Press сообщило о приезде украинского лидера и назвало дату. По данным издания, Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Испанию уже в эту пятницу, 17 мая.

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Зеленский прибудет в Испанию

Известно, что королевский дом Испании анонсировал только о принятии Зеленского Фелипе VI в Королевском дворце. Заметим, что по состоянию на сейчас, официально неизвестно, будет ли украинский лидер иметь другие встречи в Испании.

В то же время накануне El País заявила, что Зеленский встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности. Речь идет о первом двустороннем визите Зеленского в Испанию.

Действительно ли подпишут соглашение по безопасности

Как сообщали СМИ, будущее соглашение о безопасности между лидерами Санчесом и Зеленским будет аналогичным тем договорам, которые уже были заключены между Киевом и такими странами, как Великобритания, Германия, Франция, Италия, Дания и Канада.

Цель соглашения - обеспечить постоянную военную поддержку Украины и стать ступенькой на пути к обретению полноправного членства в НАТО и ЕС. По данным источников, переговоры по безопасности соглашения между Украиной и Испанией начались в начале марта 2024 года и уже были успешно завершены.

Ожидается, что соглашение получит одобрение Совета министров Испании, однако оно не будет представлено на ратификацию Конгресса из-за отсутствия у него правового статуса международного договора. Двустороннее соглашение о безопасности между Испанией и Украиной направлено на усиление стабильности и предсказуемости военной поддержки, которую Испания предоставляет Киеву.

Эта поддержка включает поставки оружия, подготовку более 4 000 солдат в Учебно-координационном центре в Толедо, а также оказание медицинской помощи многочисленным раненым в военном госпитале в Сарагосе.

Испания также обязана будет предоставлять долгосрочную военную поддержку Украине, в частности, поставки оружия, подготовку Вооруженных Сил Украины, сотрудничество в развитии оборонной промышленности страны, а также обмен разведывательной информацией и информацией по вопросам кибербезопасности.