США рассказали о параметрах безопасности во время визита Зеленского

Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в Вашингтон. Он впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения. Так что людей интересует его безопасность.

В ходе справочной престелефонии в США ответили на вопросы, связанные с этим аспектом. В Белом доме рассказали, существует ли угроза жизни Владимира Зеленского во время его визита. Особенно с учетом агентурной сетки Кремля.

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Зеленский самостоятельно принял решение

Как отметили в Белом доме, с президентом Украины проводили консультацию. Собственно, обсуждали параметры безопасности, которые позволили бы покинуть страну на короткий промежуток времени.

Окончательное решение, подчеркивают в администрации, принимал сам Зеленский. По словам представителя Белого дома, глава государства определил, что для него имеющиеся параметры безопасности отвечали его потребностям. ​Понятное дело, с учетом возможных угроз со стороны России.

Вы знаете, Россия будет продолжать делать то, что делает Россия. И мы будем продолжать делать то, что мы делаем. И это не будет препятствовать нашей поддержке Украины,

– отметили в Белом доме.

Там добавили, что Зеленский отправляется в Вашингтон, чтобы защитить интересы как своего народа, так и страны.

В Белом доме подчеркнули, что Зеленский накануне находился в Бахмуте, что на линии фронта. И прежде президент Украины ездил на передовую. Поэтому он, еще раз подчеркивают в ведомстве, принимает свои решения о путешествии в США, "исходя из того, что, по его мнению, будет лучшим для его людей".

Что известно о визите Зеленского в США