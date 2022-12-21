США рассказали о параметрах безопасности во время визита Зеленского
Источник:Белый дом
Владимир Зеленский 21 декабря отправился с визитом в Вашингтон. Он впервые покинул страну с начала полномасштабного вторжения. Так что людей интересует его безопасность.
В ходе справочной престелефонии в США ответили на вопросы, связанные с этим аспектом. В Белом доме рассказали, существует ли угроза жизни Владимира Зеленского во время его визита. Особенно с учетом агентурной сетки Кремля.
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Зеленский самостоятельно принял решение
Как отметили в Белом доме, с президентом Украины проводили консультацию. Собственно, обсуждали параметры безопасности, которые позволили бы покинуть страну на короткий промежуток времени.
Окончательное решение, подчеркивают в администрации, принимал сам Зеленский. По словам представителя Белого дома, глава государства определил, что для него имеющиеся параметры безопасности отвечали его потребностям. Понятное дело, с учетом возможных угроз со стороны России.
Вы знаете, Россия будет продолжать делать то, что делает Россия. И мы будем продолжать делать то, что мы делаем. И это не будет препятствовать нашей поддержке Украины,
– отметили в Белом доме.
Там добавили, что Зеленский отправляется в Вашингтон, чтобы защитить интересы как своего народа, так и страны.
В Белом доме подчеркнули, что Зеленский накануне находился в Бахмуте, что на линии фронта. И прежде президент Украины ездил на передовую. Поэтому он, еще раз подчеркивают в ведомстве, принимает свои решения о путешествии в США, "исходя из того, что, по его мнению, будет лучшим для его людей".
Что известно о визите Зеленского в США
- Владимир Зеленский лично встретится с Джо Байденом 21 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Напомним, что ранее эту информацию распространяли западные СМИ и только утром 21 декабря ее подтвердили в нашем государстве. Понятно, что это сделали с задержкой из соображений безопасности.
- В ходе встречи главы государств обсудят всестороннее сотрудничество стран. В частности, будет подниматься вопрос укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. Также поддержка суверенитета и восстановление территориальной целостности.
- Кроме того, Владимир Зеленский выступит с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США. Также у него запланирован ряд двусторонних встреч.
- Заметим, что в Белом доме уже подтвердили предоставление очередного пакета военной помощи Украине. В частности, систем ПВО Patriot. Напомним, что передачу последних держал под контролем Владимир Зеленский.