Визит Зеленского в США мог сорваться: детали от The Washington Post
Источник:The Washington Post
Владимир Зеленский 21 декабря посетил Соединенные Штаты Америки. О поездке узнали еще до того, как президент уехал из Украины.
Об этом сообщили в издании The Washington Post. Информация о визите Зеленского попала в СМИ очень рано и поставила посещение США под угрозу.
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Однако президент решил не отменять поездку. Американские чиновники хотели сохранить информацию о визите в тайне, пока Зеленский не уедет из Украины.
Кто первым сообщил о поездке
За несколько часов до того, как украинский президент уехал из страны, издание Punchbowl News сообщило о визите в США и предстоящем выступлении в Конгрессе. Американские чиновники сразу рассказали об этом Зеленскому. Он как раз находился в пути.
Однако президент не рассматривал возможность отмены поездки. Кроме того, вероятной причиной отмены визита мог бы стать положительный тест президента Украины на коронавирус.
Выступление Зеленского в Конгрессе: что известно
- Поездка в США стала первым заграничным визитом Зеленского с 24 февраля. В Конгрессе он сказал, что США объединили глобальное сообщество для защиты Украины.
- Накануне визита в США президент посетил Бахмут в Донецкой области. Это одна из самых горячих точек на фронте. Зеленский рассказал об этом и передал флаг с боевых позиций.
- Президент поблагодарил за предоставленное оружие, но отметил, что его мало для победы. Он подчеркнул – Украина не просит американских военных сражаться за нее.
- Кроме того, Зеленский сказал об участии в войне Ирана, который помогает России уничтожать критическую инфраструктуру Украины.