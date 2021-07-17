Визит Зеленского в США в июле не состоится, – СМИ

Украинская сторона ранее сообщала, что визит Владимира Зеленского в США может произойти уже в июле. В то же время сейчас в Штатах предлагают запланировать прибытие украинского лидера на вторую половину августа.

В Вашингтоне настаивают, что визит Зеленского должен состоятся еще до торжеств по случаю Дня Независимости Украины. Окончательное решение стороны пока не приняли.

Заметьте Байден и Путин сделали ставки

Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа (но ко Дню Независимости Украины), что вызывает крайнее недовольство украинской стороны,

– говорится в сообщении.

По данным СМИ, после первого телефонного разговора главы Офиса Президента Андрея Ермака и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд стороны еще трижды согласовывали тексты сообщений.

В процессе согласования деталей американская сторона вычеркнула слово "июльский" с украинского сообщения. Такие изменения вызвали недовольство украинской стороны.

Визит Зеленского в США: главное

В Вашингтон Владимира Зеленского пригласил во время телефонного разговора Джо Байден. Украинский лидер отметил, что "очень ждет встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США".

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил: визит Зеленского в Штаты может произойти уже в июле.

По состоянию на 15 июля в Белом доме заверили, что с нетерпением ожидают Зеленского, однако конкретной даты визита пока нет.