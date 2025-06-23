У Зеленского раскрыли детали его визита в Британию

23 июня президент Зеленский прибыл в Великобританию. Стало известно, с кем он будет встречаться.

Утром, комментируя ночные обстрелы Киева, глава государства сообщил, что посетит Британию. Президент подчеркнул, что будет говорить с партнерами об усилении защиты Украины и будет договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию, передает 24 Канал.

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Какова цель визита

Представитель президента Сергей Никофоров в комментарии журналистам рассказал, что в Лондоне Владимир Зеленский встретится с Королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом.

Президент пообщается с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании, и представителями аналитических центров,

– добавил чиновник.

Напомним, что ранее Стармер назвал условие размещения британских миротворцев в Украине. Они должны иметь воздушное прикрытие в США.

К слову, Украина дополнительно получит от Великобритании 1,7 млрд фунтов на закупку комплексов ЗРК Rapid Ranger и ракет Marlet для усиления ПВО.