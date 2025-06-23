Вранці, коментуючи нічний обстріл Києва, глава держави повідомив, що відвідає Британію. Президент наголосив, що говоритиме із партнерами про посилення захисту України і домовлятиметься про нові й сильні кроки тиску на Росію, передає 24 Канал.

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Яка мета візиту

Речник президента Сергій Никофоров у коментарі журналістам розповів, що у Лондоні Володимир Зеленський зустрінеться із Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом.

Президент поспілкується із українськими військовими, які проходять підготовку у Великій Британії, та представниками аналітичних центрів,

– додав чиновник.

Нагадаємо, що раніше Стармер назвав умову для розміщення британських миротворців в Україні. Вони повинні мати повітряне прикриття США.

До слова, Україна додатково отримає від Великої Британії 1,7 мільярда фунтів на закупівлю комплексів ЗРК Rapid Ranger і ракет Marlet для посилення ППО.