Зеленский посетил Днепропетровщину и встретился с ветеранами

19 августа президент Зеленский совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область. Глава государства пообщался с ветеранами украинско-российской войны.

Во время поездки Зеленский ознакомился с внедрением ветеранской политики в регионе. В частности, президенту рассказали о проекте ОВА Титаны.UA, созданном для поддержки защитников и защитниц на пути восстановления и адаптации к гражданской жизни.

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Инициативы для ветеранов

Проект предусматривает, что воины, которые восстановились после тяжелых ранений, будут сопровождать ветеранов в каждой общине области.

Главное ваше достояние – что все ребята вместе. И есть такой магнит. Молодцы, что вы это организовали. Приятно, когда ветераны возвращаются, и вы можете помочь своим побратимам,

– прокомментировал проект Зеленский.

Глава государства и начальник ОВА Сергей Лысак обсудили с защитниками актуальные для них вопросы, в частности протезирование, реабилитацию и работу.

Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях. Он высказал мнение, что ветераны должны быть максимально привлечены к разработке и принятию важных государственных решений.

Также президента ознакомили с услугой "Я – ветеран". Во всех отделениях ЦНАП предоставляют более 500 сервисов для ветеранов, членов их семей и членов семей погибших защитников и защитниц.

Кроме того, в области создали путеводитель ветерана "Пиксель", где содержится вся необходимая информация по реабилитации, протезированию, обучению, работе, бизнесу, спорту и отдыху.

Зеленский посетил Днепропетровскую область / Фото Офис Президента