Зеленский приехал в Ирландию: эксперт-международник объяснил, чем важен этот визит

Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь из Соединенных Штатов, посетил Ирландию для встречи с премьером Саймоном Харрисом. Кроме этого, ожидается, что он примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Великобритании.

Украинский лидер посещает страны Британских островов, чтобы укрепить диалог между нашими государствами. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, добавив, что визиты важны в контексте российско-украинской войны.

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Чего ожидать от зарубежных поездок Зеленского

Великобритания – это важная для нас страна, с которой уже подписано соглашение по безопасности. Также она важна с той точки зрения, что там будет проходить четвертый саммит Европейского политического сообщества. Украина будет иметь возможность еще больше скоординировать деятельность с партнерами с европейского континента.

К тому же в Великобритании недавно состоялись выборы, к власти пришло новое правительство во главе с премьером Киром Стармером – лидером лейбористов. Владимир Зеленский встречался с ним на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Теперь важно закрепить это сотрудничество.

Напомню, была анонсирована подготовка к подписанию нового, всеобъемлющего соглашения между Великобританией и Украиной, сроком на 100 лет. Возможно, во время этого визита стороны будут обсуждать детали,

– предположил Станислав Желиховский.

А по поводу Ирландии, то также есть ряд моментов, которые можно проговорить, учитывая то, что государство является дружественным к нам. К тому же Ирландия, пожалуй, как никто другой, прекрасно понимает Украину, потому что в своей истории долгое время не имела государственности. Поэтому есть сферы для двустороннего сотрудничества.

Вспоминаем, что в начале полномасштабного вторжения Великобритания предоставила нам очень много вооружения, которое фактически спасло Украину в первые дни. Поэтому стоит искать новые форматы, инициативы и их углублять.

Кроме этого, не надо забывать, что Великобритания имеет серьезное влияние на международной арене. Это ядерная держава, которая принадлежит к группе "Большой семерки". В контексте борьбы с российской агрессией – это очень важно.