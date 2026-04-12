В правительстве Италии анонсировали встречу Мелони с Зеленским в Риме

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в ближайшие дни встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, встреча должна состояться 15 апреля в Риме

Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Что известно о возможном визите Зеленского в Италию?

В повестке дня на сайте итальянского правительства указано, что Джорджия Мелони встретится с украинским главой 15 апреля в Палаццо Киджи в Риме в 15:30 по местному времени (16:30 – по киевскому). Других деталей итальянская сторона не приводит.

В Офисе Президента Украины о возможном визите Зеленского в Италию – не сообщали.

Когда Зеленский последний раз посещал Италию?