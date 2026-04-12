24 Канал В правительстве Италии анонсировали встречу Мелони с Зеленским в Риме
12 апреля, 09:23
Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским 15 апреля в Риме.
  • В Офисе Президента Украины пока не сообщали о визите Зеленского в Италию.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в ближайшие дни встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Предварительно, встреча должна состояться 15 апреля в Риме

Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Что известно о возможном визите Зеленского в Италию?

В повестке дня на сайте итальянского правительства указано, что Джорджия Мелони встретится с украинским главой 15 апреля в Палаццо Киджи в Риме в 15:30 по местному времени (16:30 – по киевскому). Других деталей итальянская сторона не приводит.

В Офисе Президента Украины о возможном визите Зеленского в Италию – не сообщали.

Когда Зеленский последний раз посещал Италию?

  • Владимир Зеленский приезжал в Рим 9 декабря 2025 года. Там украинский лидер также встречался с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

  • Кроме того, Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. Глава государства обсудил с понтификом войну России против Украины и вопрос военнопленных, а также поблагодарил Папу за поддержку и обсудил дипломатические усилия для достижения мира.

  • Стоит отметить, что Владимир Зеленский также говорил с Папой Римским 3 апреля 2026 года, накануне католической Пасхи. Украинский лидер отметил, что будет рад видеть Папу с апостольским визитом в нашу страну.