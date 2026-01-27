В ответ дипломаты посоветовали Сальвини обращаться к Путину, если он действительно хочет мира. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Какое заявление сделал итальянский политик?

Итальянский вице-премьер-министр Маттео Сальвини в публичном посте в соцсети призвал Владимира Зеленского как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией.

Политик цинично заявил, что Украина якобы теряет людей, авторитет и достоинство. Сальвини также критиковал украинского лидера за "наглость" в жалобах на недостаточную помощь Запада.

"Мы слышали Зеленского, который, после всех полученных денег, усилий и помощи, все еще имеет наглость жаловаться. Друг мой, ты проигрываешь войну, ты теряешь людей, авторитет и достоинство: подпиши МИРНОЕ соглашение как можно скорее. Тебе придется выбирать между поражением и разгромом", – сказал вице-премьер-министр Италии.

"Не к нам, а к Путину": каким был ответ МИД Украины?

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий категорически отреагировал на заявление Сальвини, подчеркнув, что судьба мира в Европе решается на поле боя в Украине, а не через принуждение к соглашению.

Тихий напомнил историю: тысячи украинцев боролись под Монте-Кассино во Второй мировой войне, "не выбирая между поражением и разгромом", и сегодня их борьба имеет такое же значение.

В ответ от МИД посоветовали Сальвини, если он действительно хочет мира, обращаться не к Украине, защищающейся от агрессии, а непосредственно к президенту России, который развязал войну.

"Мы всегда будем благодарны за поддержку Италии и всех итальянцев, которые, в отличие от Маттео Сальвини, понимают, что судьба мира в Европе решится на поле боя в Украине. Если вице-премьер-министр обеспокоен мирным соглашением, советуем ему обращаться не к Президенту Украины – страны, которая защищается от агрессии, – а к Путину, который развязал эту войну", – сказал Тихий.

Какие скандальные заявления еще делал Сальвини в отношении Украины?