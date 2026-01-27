У відповідь дипломати порадили Сальвіні звертатися до Путіна, якщо він справді прагне миру. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.
Дивіться також Ультраправий популіст і друг Орбана може очолити Португалію: як це загрожує українцям та Європі
Яку заяву зробив італійський політик?
Італійський віцепрем’єр-міністр Маттео Сальвіні у публічному дописі в соцмережі закликав Володимира Зеленського якомога швидше підписати мирну угоду з Росією.
Політик цинічно заявив, що Україна нібито втрачає людей, авторитет та гідність. Сальвіні також критикував українського лідера за "нахабність" у скаргах на недостатню допомогу Заходу.
"Ми чули Зеленського, який, після всіх отриманих грошей, зусиль та допомоги, все ще має нахабство скаржитися. Друже мій, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши МИРНУ угоду якомога швидше. Тобі доведеться вибирати між поразкою та розгромом", – сказав віцепрем'єр-міністр Італії.
"Не до нас, а до Путіна": якою була відповідь МЗС України?
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий категорично відреагував на заяву Сальвіні, наголосивши, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні, а не через примус до угоди.
Тихий нагадав історію: тисячі українців боролися під Монте-Кассіно у Другій світовій війні, "не обираючи між поразкою та розгромом", і сьогодні їхня боротьба має таке ж значення.
У відповідь від МЗС порадили Сальвіні, якщо він справді прагне миру, звертатися не до України, що захищається від агресії, а безпосередньо до президента Росії, який розв’язав війну.
"Ми завжди будемо вдячні за підтримку Італії та всіх італійців, які, на відміну від Маттео Сальвіні, розуміють, що доля миру в Європі вирішиться на полі бою в Україні. Якщо віцепрем'єр-міністр стурбований мирною угодою, радимо йому звертатися не до Президента України – країни, яка захищається від агресії, – а до Путіна, який розв'язав цю війну", – сказав Тихий.
Які скандальні заяви ще робив Сальвіні щодо України?
- Віцепремʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що подальша фінансова допомога Україні може "підживити корупцію". З ним не погодився міністр оборони країни Гвідо Крозетто.
- Сальвіні також розкритикував ідею президента Франції Еммануеля Макрона про розгортання європейських миротворців в Україні. Після коментарів Сальвіні посла Італії у Франції викликали до Міністерства закордонних справ, наголошуючи на суперечності заяв історичним відносинам між країнами.
- Віцепрем'єр Італії висловив бажання щодо повернення російських спортсменів до змагань. Він очікує їх бачити на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані.