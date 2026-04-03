Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после общения с Папой Римским Львом XIV.
Смотрите также Россия будет бить по железной дороге, мостам и водоснабжению: Зеленский раскрыл тревожные данные разведки
Приняла ли Россия предложение Украины?
Владимир Зеленский отметил, что российская атака 3 апреля продолжается с ночи. Враг волнами запустил по Украине сотни "Шахедов" и десятки ракет. Они ударили по меньшей мере в пяти областях.
Президент подчеркнул, что Россия ответила на предложение Украины о прекращении огня на Пасху массированной атакой.
Фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе делают пасхальную эскалацию. Это точно нельзя игнорировать,
– добавил Зеленский.
Во время длительного обстрела Зеленский разговаривал с Папой Римским Львом XIV. Они обсудили переговоры, работу с США и ситуацию в регионе Ближнего Востока.
Также лидер Украины поблагодарил Ватикан за гуманитарную помощь, предоставленную зимой, и поддержку в возвращении похищенных украинских детей. Зеленский добавил, что будет рад видеть Папу с апостольским визитом.
Массированный удар по Украине: что известно?
По данным Воздушных сил ВСУ, Россия во время атаки Россия во время атаки запустила по Украине 579 воздушных целей. Среди них была баллистика, крылатые ракеты и более 540 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 541 цель.
В частности, под российским террором была Киевщина. В результате дроновой атаки разрушена ветеринарная клиника. Там погибли около 20 животных и пострадал один человек. В регионе повреждены дома и есть погибший.
В одном из районов Харькова упали обломки "Шахедов". В результате этого ранены семь человек, том числе ребенок. Также горели несколько автомобилей.