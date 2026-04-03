Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после общения с Папой Римским Львом XIV.

Приняла ли Россия предложение Украины?

Владимир Зеленский отметил, что российская атака 3 апреля продолжается с ночи. Враг волнами запустил по Украине сотни "Шахедов" и десятки ракет. Они ударили по меньшей мере в пяти областях.

Президент подчеркнул, что Россия ответила на предложение Украины о прекращении огня на Пасху массированной атакой.

Фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе делают пасхальную эскалацию. Это точно нельзя игнорировать,

– добавил Зеленский.

Во время длительного обстрела Зеленский разговаривал с Папой Римским Львом XIV. Они обсудили переговоры, работу с США и ситуацию в регионе Ближнего Востока.

Также лидер Украины поблагодарил Ватикан за гуманитарную помощь, предоставленную зимой, и поддержку в возвращении похищенных украинских детей. Зеленский добавил, что будет рад видеть Папу с апостольским визитом.

