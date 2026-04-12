Про це повідомила пресслужба італійського уряду.

Що відомо про можливий візит Зеленського до Італії?

У порядку денному на сайті італійського уряду зазначено, що Джорджія Мелоні зустрінеться з українським очільником 15 квітня у Палаццо Кіджі у Римі о 15:30 за місцевим часом (16:30 – за київським). Інших деталей італійська сторона не наводить.

В Офісі Президента України про можливий візит Зеленського до Італії – не повідомляли.

Коли Зеленський останній раз відвідував Італію?

  • Володимир Зеленський приїздив до Рима 9 грудня 2025 року. Там український лідер також зустрічався з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

  • Окрім того, Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV. Глава держави обговорив із понтифіком війну Росії проти України та питання військовополонених, а також подякував Папі за підтримку та обговорив дипломатичні зусилля для досягнення миру.

  • Варто зазначити, що Володимир Зеленський також говорив із Папою Римським 3 квітня 2026 року, напередодні католицького Великодня. Український лідер наголосив, що буде радий бачити Папу з апостольським візитом в нашу країну.