Зеленский впервые прибыл в ЮАР: что ожидает от визита

Президент Украины Владимир Зеленский и Елена Зеленская прибыли в ЮАР. Там, по словам лидера, пройдет ряд важных встреч. Киев ожидает сотрудничества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского. О своем визите он сообщил в четверг, 24 апреля.

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Что известно о визите президента

Владимир Зеленский сообщил о подготовке к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.

Важно приблизить достойный мир. Работаем, чтобы страны G20 были привлечены к дипломатическим усилиям,

– говорится в сообщении.

По его словам, Украина надеется на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей. Президент пообещал укрепление культурных и образовательных связей.

Визит Владимира Зеленского и Елены Зеленской в ЮАР / Фото из соцсетей президента

Напомним, ранее Deutsche Welle анонсировало первый официальный визит президента в Южно-Африканскую Республику. Почетный президент Украинской ассоциации Южной Африки (UAZA) Дзвинка Качур считает, что ЮАР вряд ли сможет установить мир, однако может предоставить Украине гуманитарную поддержку.