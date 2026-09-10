Ракеты-перехватчики для Украины, новые санкции для России: главное с пресс-конференции Зеленского
10 сентября Владимир Зеленский побывал в Канаде. Оттуда он вернется с рядом важных соглашений.
Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Марк Карни подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, а также соглашение об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. После этого лидеры обеих стран выступили с заявлениями.
О чем договорились Зеленский и Карни?
Зеленский заявил, что Канада готовит пакет антибаллистических санкций против России к осени.
Президент Украины отметил, что в целом Канада готовит несколько важных пакетов санкций. Главный из них – санкции, которые затруднят производство баллистических ракет для России.
Украина и Канада договорились о заключении соглашения по беспилотникам (Drone Deal). Кроме того, Канада готова внести свой вклад в виде технологий в европейскую противоракетную программу FREYJA.
Export Development Canada выделяет 200 миллионов канадских долларов на поддержку, в частности, гидроэнергетической инфраструктуры.
По словам Карни, с начала полномасштабного вторжения Канада выделила почти 9 миллиардов долларов военной помощи, в том числе 2 миллиарда в этом году.
Украина получала танки Leopard, гаубицы, сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, аптечки и бронежилеты. Канада продолжит работать над поддержкой Украины вместе с европейскими союзниками.
Канада также налаживает партнерские отношения между производителями двух стран и планирует объединить украинский опыт с канадскими возможностями в сфере искусственного интеллекта. Это должно способствовать созданию рабочих мест, помочь Украине на поле боя и укрепить суверенитет обоих государств.
Канада запускает военную торговую площадку по образцу украинского Brave1, что позволит увеличить количество дронов в Вооруженных силах Канады в 10 раз. Треть этих БПЛА будет передана Украине.
General Dynamics Mission Systems – Canada и GreenTech подписали соглашение об укреплении промышленного сотрудничества.
Кроме того, Канада планирует сотрудничать с европейскими союзниками в создании совместного фонда поддержки украинских ветеранов.
Канада сразу внесет в фонд 40 миллионов долларов.
Канада выделит средства в Фонд поддержки энергетики Украины и предоставит 430 миллионов канадских долларов (около 330 миллионов долларов США) в виде кредитных гарантий для закупки Украиной природного газа на зиму.
Канада выделила 350 миллионов канадских долларов (около 270 миллионов долларов США) на закупку для Украины ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни
По его словам, соглашение уже заключено в рамках механизма JUMPSTART.