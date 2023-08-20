Главный вопрос – F-16 для Украины: Зеленский прибыл в Нидерланды
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди их ждут переговоры с господином Премьер-министром Марком Рютте.
В обед 20 августа стало известно, что супруги Зеленские прибыли в Нидерланды. Президент рассказал о целях визита в страну.
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Цель визита Зеленского в Нидерланды
По словам президента, впереди его ждут предметные переговоры с премьер-министром страны Марком Рютте. Главный вопрос, который будут обсуждать во время встречи – поставки F-16 в Украину.
Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также в повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности,
– сообщил Зеленский.
Отметим, что днем ранее, 19 августа, Владимир Зеленский посетил Швецию, где удалось добиться важных договоренностей.
Результаты визита Зеленского в Швецию
- Украина и Швеция детализировали договоренность о совместном производстве боевых машин CV90 в Украине, локализации производства и ремонтов.
- Украинские защитники уже начали испытания на истребителях "Gripen". Зеленский сообщил, что работает над тем, чтобы Украина получила эти самолеты.
- Швеция анонсировала 13 пакет военной помощи. В этом пакете есть боеприпасы для ПВО и боевых машин, запасные части для бронетехники и оборудование для разминирования.
- Кроме того, Владимир Зеленский и первая леди встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией.