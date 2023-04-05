Оборона – на первом месте: у Зеленского раскрыли детали визита в Польшу
Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Приоритетным во время поездки станет вопрос украинской обороны.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров рассказал в эфире телемарафона, что Владимир Зеленский вместе с первой леди уже начал свой официальный визит, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Владимир Зеленский уже прибыл с визитом в Польшу
Что известно о визите Зеленского в Польшу
Могу сказать, что встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, с премьером Матеушем Моравецким. Также будет много других двусторонних и многосторонних встреч,
– заявил Никифоров.
Спикер президента Украины рассказал, что Владимир Зеленский также встретится с:
- польским бизнесом;
- спасателями;
- волонтерами;
- мэрами приграничных с Украиной городов и тому подобное.
"И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, постоянно или временно пребывающих в Польше… Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны", – заявил Никифоров.
Какая приоритетная тема визита Зеленского
Сергей Никифоров рассказал, что это первый целенаправленный визит Владимира Зеленского в Польшу.
Оборона будет на первом месте, очевидно. Будем говорить об обороне, экономике, трансграничном движении, в частности железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы,
– объяснил спикер.
Он добавил, что будет много разговоров об экономике как на государственном уровне, так и будет встреча с бизнесом.
"Будем говорить о наших европейских делах, санкциях. Большой перечень тем", – заверил Никифоров.
Визит Зеленского в Польшу
- 3 апреля в канцелярии польского президента подтвердили визит Владимира Зеленского в Польшу. Более того, сообщили даже, что он состоится 5 апреля.
- Уже утром 5 апреля Зеленский с первой леди прибыл в Польшу. Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшидач сообщил, что на 11:00 запланировано официальное приветствие гостей польским лидером Анджеем Дудой. Далее – переговоры в Президентском дворце, после этого – переговоры делегаций.
- Уже в 18:00 5 апреля состоится совместное выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды. В ходе обращения лидеры стран расскажут о результатах переговоров.