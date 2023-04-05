Оборона – на первом месте: у Зеленского раскрыли детали визита в Польшу

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Приоритетным во время поездки станет вопрос украинской обороны.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров рассказал в эфире телемарафона, что Владимир Зеленский вместе с первой леди уже начал свой официальный визит, сообщает 24 Канал.

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Что известно о визите Зеленского в Польшу

Могу сказать, что встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, с премьером Матеушем Моравецким. Также будет много других двусторонних и многосторонних встреч,

– заявил Никифоров.

Спикер президента Украины рассказал, что Владимир Зеленский также встретится с:

польским бизнесом;

спасателями;

волонтерами;

мэрами приграничных с Украиной городов и тому подобное.

"И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, постоянно или временно пребывающих в Польше… Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны", – заявил Никифоров.

Какая приоритетная тема визита Зеленского

Сергей Никифоров рассказал, что это первый целенаправленный визит Владимира Зеленского в Польшу.

Оборона будет на первом месте, очевидно. Будем говорить об обороне, экономике, трансграничном движении, в частности железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы,

– объяснил спикер.

Он добавил, что будет много разговоров об экономике как на государственном уровне, так и будет встреча с бизнесом.

"Будем говорить о наших европейских делах, санкциях. Большой перечень тем", – заверил Никифоров.

Визит Зеленского в Польшу