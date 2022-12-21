В Кремле отреагировали на поездку Зеленского в США
Владимир Зеленский 21 декабря впервые с начала полномасштабного вторжения России отправился за границу в США. В Кремле уже успели отреагировать на его визит и отметить, что положительных изменений не ожидают.
Так, свой комментарий о визите Зеленского в Штаты решил дать пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом заявили в российских СМИ, сообщает 24 канал.
К теме "Едет продавать страну": как россияне реагируют на визит Зеленского в США
Кремль считает, что визит Зеленского лишь усугубит "конфликт"
В частности, спикер Владимира Путина указал на то, что между Украиной и Штатами продолжается обсуждение и поставка вооружения, а также расширяется его номенклатура.
Поэтому он в очередной раз завел песню о том, что такая поставка нового оружия никак не поможет разрешить "конфликт", а наоборот приведет к его усилению. Что, в свою очередь, якобы "не сулит ничего хорошего Украине".
Все это, безусловно, ведет к усилению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине,
– сказал он.
Конечно, России очень хотелось бы, чтобы украинцы подняли руки над головой и сдались без всякого сопротивления на "милость" стране-террористке, но удивительно, что на 10-й месяц войны она так и не поняла, с кем воюет.
Визит Владимира Зеленского в Штаты: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря встретится с американским лидером Джо Байденом, а также выступит в Конгрессе США и проведет ряд двусторонних встреч.
- Также лидеры государств намерены обсудить всестороннее сотрудничество двух стран. В частности известно, что Белый дом объявит о новом значительном пакете помощи Украине, который будет включать и ПВО Patriot.
- В Белом доме отметили, что Байден во время общения с Зеленским не будет призывать к переговорам с Россией.