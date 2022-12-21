Все будет хорошо, только вперед, – Кулеба обратился к украинцам из Вашингтона

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл в США. В частности, в ее составе находился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который вскоре записал обращение.

В среду, 21 декабря, стало известно, что Зеленский прибыл в США и встретился с американским лидером Джозефом Байденом. Также с главой нашего государства Вашингтон прибыл глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Обращение Кулебы из столицы США

По прибытии в Вашингтон Кулеба решил записать несколько инстаграмм-историй, в которых обратился к украинцам и заверил, что не стоит ни за что переживать.

Всё будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе. Победы Украины и ее союзников, прежде всего наших верных друзей Соединенных Штатов Америки. Только к победе,

– сказал он.

Кулеба ободряет украинцев в инстаграме по прибытию в США: смотрите видео

Что нужно знать о визите Зеленского в США

Известно, что это первый визит Владимира Зеленского вообще за границу с начала полномасштабного вторжения. О нем сообщили официально только сегодня утром, 21 декабря. А, что в составе делегации есть Кулеба, стало известно гораздо позже.

Следует прежде всего отметить, что наш президент на протяжении нескольких последних месяцев хотел посетить США, однако не было такой возможности. Очевидно, что главная цель этой встречи Зеленского с Байденом – обсуждение отношений между двумя государствами. Около 19:00 по киевскому времени американские СМИ сообщили о посадке самолета в Вашингтоне, в котором находился Зеленский.



Какой план действий Зеленского в США / Картинка 24 Канала

В то же время стоит вспомнить, что отправился глава нашего государства в Вашингтон из символическим подарком для американского лидера – флагом Украины, который подписали ВСУ, и наградой военного, который сейчас находится под Бахмутом. В ответ на такой презент Джо Байден сказал, что "это не заслужено", но ему приятно.