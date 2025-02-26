Зеленский ответил, поедет ли в ближайшее время в США

Владимир Зеленский опроверг, что он будет лететь в Соединенные Штаты в пятницу, 28 февраля. В то же время как украинская, так и американская стороны работают над тем, чтобы принять в Вашингтоне украинского лидера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Украины.

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Что сказал Зеленский о предстоящем визите в США

Владимир Зеленский отметил, что ему предложили посетить США для встречи с высшим руководством страны.

Офисы работают (над визитом Зеленского в США – 24 Канал), какой будет формат, когда. Там рабочая дата есть, то, что президент Соединенных Штатов Америки сказал. Офисы на связи,

– отметил президент.

Зеленский также отметил, что очень хочет осуществить визит в США. В частности, украинский лидер заявил, что для него важно услышать от США о помощи для Украины, что она будет "не потом, а сейчас и не будет остановлена".

К слову, Владимир Зеленский подтвердил, что между Соединенными Штатами и Украиной действительно одобрено рамочное соглашение по полезным ископаемым. Там нет долговых положений о нашей стране, а сама Украина является совладельцем Фонда восстановления Украины.