Встреча с Трампом и саммит по возвращению детей: Зеленский раскрыл детали визита в США
- Президент Зеленский заявил о подготовке к саммиту по возвращению похищенных украинских детей с участием 38 делегаций.
- Запланированы встречи Зеленского с Дональдом Трампом и другими лидерами, а также обсуждение вопросов безопасности и экономики.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Соединенные Штаты. Он отметил, что готовится к Генеральной Ассамблее ООН.
По его словам, есть большое количество встреч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами.
Что сказал Зеленский о визите в США?
Глава государства сообщил, что Украина рассчитывает на саммит по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. Сейчас есть 38 делегаций, которые готовы принять участие в саммите. Будет большая коалиция по возвращению детей.
Также будет Крымская платформа, большое количество двусторонних встреч. Кроме этого, темы бизнеса, технологий и обороны будет объединены экономической большой встречей.
Ожидается и встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу.
Зеленский отметил, что уже подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что США будут рядом, провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами, состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США.
Проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке. Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны,
– сказал президент.
Отношение Дональда Трампа к войне: что стоит знать?
Заявления Дональда Трампа относительно войны в Украине часто являются достаточно загадочными и неоднозначными. Недавно он сказал, что сейчас якобы не время просить Владимира Путина о перемирии. В то же время заверил, что если ему придется требовать прекращения огня, то он может принять жесткие меры.
Впоследствии американский лидер сообщил, что разочарован Путиным. Долгое время он считал, что его отношения с диктатором могут помочь завершить войну в Украине. Однако этого не произошло.
Он также выразил недовольство относительно действий Европейского Союза, который продолжает покупать у России нефть. Именно падение цен на нее, по мнению Трампа, якобы может заставить страну-агрессора остановиться.
Кроме этого, Трамп решил обратиться к Китаю. После разговора с Си Цзиньпинем он заявил, что Пекин может присоединиться к процессу урегулирования российско-украинской войны.