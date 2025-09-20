Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Соединенные Штаты. Он отметил, что готовится к Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, есть большое количество встреч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами.

Что сказал Зеленский о визите в США?

Глава государства сообщил, что Украина рассчитывает на саммит по возвращению украинских детей, которые были похищены Россией. Сейчас есть 38 делегаций, которые готовы принять участие в саммите. Будет большая коалиция по возвращению детей.

Также будет Крымская платформа, большое количество двусторонних встреч. Кроме этого, темы бизнеса, технологий и обороны будет объединены экономической большой встречей.

Ожидается и встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, встреча первых леди Украины и Соединенных Штатов по гуманитарному вопросу.

Зеленский отметил, что уже подготовили основу для гарантий безопасности, на которую готова идти Европа с учетом, что США будут рядом, провели много дискуссий, был диалог на разных уровнях, в том числе и у руководства наших армий и генштабов с европейцами, с американцами, состоялась встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США.

Проговорено, что соответствующие вещи мы будем обсуждать на нашей двусторонней встрече в Нью-Йорке. Я бы хотел получить для себя именно эти сигналы, насколько мы близки к пониманию, что гарантии безопасности будут от всех партнеров такие, как нам нужны,

– сказал президент.

