Визит Зеленского в Великобританию: Кулеба назвал цель поездки

20 октября 2021 , 14:28
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Источник:

МЗС

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Великобританию в конце октября 2021 года. Главной целью визита станет стратегический диалог.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рабочий визит приурочат прежде всего участию Украины в глобальной конференции по вопросам противодействия климатическим изменениям. Этот вопрос будет главным на повестке дня.

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"Возможно, произойдут определенные двусторонние встречи, где повестка дня классическая", –  пояснил Кулеба.

Ключевые вопросы

Глава украинского МИД отметил, что стратегическими вопросами для Украины являются:

  • урегулирование конфликта на Донбассе;
  • деоккупация Крыма;
  • защита прав политических заключенных;
  • энергетическая безопасность.

"Это ключевые вопросы, которые обсудят дополнительно, в случае проведения двусторонних встреч", –  акцентировал Кулеба.

Брифинг министра иностранных дел Кулебы: смотрите видео МИД

Обратите внимание! В шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 планируют организовать 26 Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата –  COP26. Событие проведут впервые после КС-21 в Париже и будут устраивать каждые пять лет, чтобы обсудить глобальное изменение климата.

Изменения климата на планете: что известно

  • Глобальное потепление стремительно охватывает планету, меняя целые экосистемы. В конце сентября 2021 в Киеве устроили климатический марш, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.
  • Ученые шокировали новым фактом –  до 2040 года в Африке могут растаять все тропические ледяные поля. Речь идет о Килиманджаро в Танзании, кенийской горе Кения и  угандийском массиве Рувензори.
  • В то же время исследователи проанализировали темпы роста ветровой и солнечной энергетики в 60 странах мира. Они пришли к выводу, что государства не успеют избежать глобального потепления на 2 градуса.
Автор: Євгенія Пласконь