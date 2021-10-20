Визит Зеленского в Великобританию: Кулеба назвал цель поездки

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Великобританию в конце октября 2021 года. Главной целью визита станет стратегический диалог.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рабочий визит приурочат прежде всего участию Украины в глобальной конференции по вопросам противодействия климатическим изменениям. Этот вопрос будет главным на повестке дня.

К теме Зеленский посетит Великобританию: посол назвал дату

"Возможно, произойдут определенные двусторонние встречи, где повестка дня классическая", – пояснил Кулеба.

Ключевые вопросы

Глава украинского МИД отметил, что стратегическими вопросами для Украины являются:

урегулирование конфликта на Донбассе;

деоккупация Крыма;

защита прав политических заключенных;

энергетическая безопасность.

"Это ключевые вопросы, которые обсудят дополнительно, в случае проведения двусторонних встреч", – акцентировал Кулеба.

Брифинг министра иностранных дел Кулебы: смотрите видео МИД

Изменения климата на планете: что известно

Глобальное потепление стремительно охватывает планету, меняя целые экосистемы. В конце сентября 2021 в Киеве устроили климатический марш, чтобы привлечь внимание к этому вопросу.

Ученые шокировали новым фактом – до 2040 года в Африке могут растаять все тропические ледяные поля. Речь идет о Килиманджаро в Танзании, кенийской горе Кения и угандийском массиве Рувензори.

В то же время исследователи проанализировали темпы роста ветровой и солнечной энергетики в 60 странах мира. Они пришли к выводу, что государства не успеют избежать глобального потепления на 2 градуса.

В шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 планируют организовать 26 Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP26. Событие проведут впервые после КС-21 в Париже и будут устраивать каждые пять лет, чтобы обсудить глобальное изменение климата.