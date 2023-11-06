Остается ряд открытых вопросов: какие задачи визитов Блинкена на Ближний Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил несколько раундов визитов в страны Ближнего Востока. Таким способом Соединенные Штаты пытаются сыграть одну из центральных ролей в урегулировании разразившегося 7 октября израильско-палестинского конфликта.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко наметил 24 Каналу основные задачи Блинкена и других американских чиновников, посещающих Израиль и соседние страны.

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Сначала США пытались понять, что планирует делать Израиль, какие приказы будут отдавать ЦАХАЛ и как видят развертывание военной операции. Американцы должны были согласовать свои позиции с тем, что должен делать их союзник.

Второй раунд визитов Энтони Блинкена был посвящен сбору реакций соседних с Израилем арабских стран и более широкого круга, в частности Саудовской Аравии, относительно того, как страны будут воспринимать усиление боевых действий в Секторе Газа.

Какова судьба Сектора Газа

Теперь американцы пытаются для себя понять, как дальше будет развиваться ситуация. Так, задача военных – уничтожение ХАМАС – четко определена, но остаются открытыми такие вопросы, как:

что будет с Сектором Газа после уничтожения ХАМАС;

какова будет судьба гражданского населения Сектора Газа;

как Израиль планирует гарантировать свою безопасность в дальнейшем.

Оккупация Сектора Газа – не выход

Поскольку палестинское население настроено против Израиля, размещение бойцов ЦАХАЛ может подготовить почву для обновленной версии ХАМАС.

К решению этих вопросов нужно привлекать более широкий круг региональных игроков,

– констатировал Жовтенко.

Так, одним из решений могло бы быть создание миротворческой миссии арабских стран с исламом суннитского толка в противовес шиитскому Ирану.

Визиты Блинкена в страны Ближнего Востока: основное