Сегодня ситуацию с визовыми ограничениями для граждан россии активно использует российская пропаганда. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Электоратe путина безразлично

Журналист считает, что для большинства россиян "визовый бан" станет лишь поводом злорадствовать над россиянами, являющимися противниками режима путина.

80% россиян к этой теме вообще не имеют никакого отношения, потому что у них нет загранпаспортов. Это основная группа поддержки путина и это люди, которых называют "ватники", "глубинный народ" и т.д. То есть они никакого отношения к этому не имеют,

– объяснил Яковенко.

В то же время, он считает ошибочными мнения некоторых украинских политиков, которые считают, что по этому поводу в россии могут начаться "визовые бунты".

"Это очень глубокая ошибка – никакого визового бунта не будет. Бунтовать некому и это совершенно невозможная вещь", – отметил собеседник.

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Ограничения помогут кремлю

По мнению эксперта, такие меры только помогут путинскому режиму утвердиться.

"Это не очень сильно, но укрепит путинский режим. Потому что какое-то количество людей под влиянием этих мер скажет, что они сомневались, но поскольку Запад, Европа и Украина против них – значит, путиy делает что-то правильно", – подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что, несмотря на то, что, по его мнению, инициативы безусловно ошибочны, они понятны с точки зрения украинцев и президента Украины.

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"Думаю, что это со всех сторон ошибка. Эта мера ни на йоту не ослабляет путинский режим", – указал журналист.

Яковенко рассказал, что эту ситуацию хорошо обыграла путинская пропаганда, которая "с увлечением это подхватила".

"Их основной тезис для россиян – что не важно: они за путина или против – все равно вы для Запада враги, вы орки. Поэтому вам ничего не остается делать, кроме как сплачиваться вокруг фюрера", – пояснил российский оппозиционер.

Наказание за буллинг украинцев

В то же время Яковенко считает хорошей идеей наказывать россиян за травлю украинцев в Европе.

На мой взгляд, за малейшее проявление российского фашизма: будь то российский флаг или полусвастика – нужно просто депортировать. Это очень простая история. Закрывать гуманитарный коридор – это просто глупо. Люди бегут от фашизма, их ждет тюрьма в россии,

– заметил собеседник.

По его словам, лучший подход на сегодняшний день демонстрируют страны Балтии, которые заявляют, что у них слишком много россиян и это представляет опасность.

"Здесь есть один нюанс: часть людей, которые таким образом настроены – они уже давно в Европе, они граждане соответствующих стран и с ними есть проблема. Это не только что "понаехавшие", а это люди с паспортами этих стран. И это проблема, которая не решается посредством такой отмены виз", – резюмировал Яковенко.

Визовый бан для россиян: что известно

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