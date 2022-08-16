Сьогодні ситуацію з візовими обмеженнями для громадян рф активно використовує російська пропаганда. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Електорату путіна байдуже

Журналіст вважає, що для більшості росіян "візовий бан" стане лише приводом зловтішатися над росіянами, які є противниками режиму путіна.

80% росіян до цієї теми взагалі не мають жодного стосунку, бо вони не мають закордонних паспортів. Це основна група підтримки путіна і це люди, яких називають "ватники", "глибинний народ" тощо. Тобто вони жодного стосунку до цього не мають,

– пояснив Яковенко.

Водночас він вважає хибними думки деяких українських політиків, які вважають, що із цього приводу в росії можуть розпочатися "візові бунти".

"Це дуже глибока помилка – жодного візового бунту не буде. Бунтувати нема кому і це абсолютно неможлива річ", – зазначив співрозмовник.

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Обмеження допоможуть кремлю

На думку експерта, такі заходи лише допоможуть путінському режиму утвердитися.

"Це не дуже сильно, але зміцнить путінський режим. Тому що якась кількість людей під впливом цих заходів скаже, що вони сумнівалися, але оскільки Захід, Європа та Україна проти них – значить путін робить щось правильно", – підкреслив Яковенко.

Він додав, що попри те, що, на його думку, ініціативи безумовно помилкові, вони зрозумілі з точки зору українців і президента України.

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"Думаю, що це з усіх боків помилка. Цей захід ні на йоту не послаблює путінський режим", – вказав журналіст.

Яковенко розповів, що цю ситуацію добре обіграла путінська пропаганда, яка "із захопленням це підхопила".

"Їхня основна теза для росіян – що не важливо: вони за путіна або проти – все одно ви для Заходу вороги, ви орки. Тому вам нічого не залишається робити, окрім як гуртуватися навколо фюрера", – пояснив російський опозиціонер.

Покарання за булінг українців

Водночас Яковенко вважає хорошою ідеєю карати росіян за цькування українців в Європі.

На мій погляд, за найменший прояв російського фашизму: чи то російський прапор, чи напівсвастику – потрібно просто депортувати. Це дуже проста історія. Закривати гуманітарний коридор – це просто безглуздо. Люди тікають від фашизму, на них чекає в'язниця в росії,

– зауважив співрозмовник.

За його словами, найкращий підхід на сьогодні демонструють країни Балтії, які заявляють, що в них занадто багато росіян і це становить небезпеку.

"Тут є один нюанс: частина людей, які таким чином налаштовані – вони вже давно в Європі, вони є громадянами відповідних країн і з ними є проблема. Це не тільки що "понаїхавші", а це люди з паспортами цих країн. І це проблема, яка не вирішується за допомогою такого скасування віз", – резюмував Яковенко.

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