Сколько россиян уже пересекли границу с Украиной с визами и какова была цель поездок
Как известно, с 1 июля в Украине действует визовый режим для граждан России. Пока известно, что за полгода 10 россиянам выдали визы на пересечение границы с Украиной.
Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, визы выдали женщинам и детям, передает 24 канал.
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Почему россияне уехали в Украину
Спикер сообщил, что в основном визы россиянам выдали, чтобы те наладили отношения со своими семьями. Также некоторым гражданам предоставили краткосрочные визы, носившие гуманитарный характер.
Напомним, что визы россиянам выдает независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.
Такие учреждения в России находятся в:
- Москве;
- Санкт-Петербурге;
- Екатеринбурге;
- Калининграде;
- Казани;
- Новосибирске;
- Ростове-на-Дону;
- Самаре.
Какие документы нужны для оформления визы
Для въезда на территорию Украины россиянам необходимо будет иметь определенный список документов. Однако следует отметить, что получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессорки.
Пограничники отметили, что визу точно не получит определенная категория россиян. Речь идет о тех, кто попал в санкционные списки, а также угрожает национальной безопасности нашего государства.
Чтобы оформить визу, россиянам нужно предоставить в соответствующие центры:
- Загранпаспорт;
- Приглашение;
- Копию паспортных данных приглашающей стороны.
В МИД отмечают, что без приглашения въехать в Украину россияне не смогут.
Визовый режим с Россией: что известно
- В рамках противодействия угрозе национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства Владимир Зеленский предложил Кабмину разработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.
- Итак, уже с 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим въезда для граждан России
- Напомним, что соответствующая петиция появилась на сайте Офиса Президента еще в мае. Петиция собрала более 26 тысяч голосов из нужных 25 тысяч.
- Интересно, что о визовом режиме с Россией украинские политики заговорили еще с начала вторжения России и аннексии Крыма. Однако в 2016 году Верховная Рада так и не вынесла этот законопроект на голосование. С годами это снова пытались сделать, однако согласия нардепы не добились.