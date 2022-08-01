80 россиян подали на визы в Украину, но еще ни один из них ее не получил, – ГПСУ

россияне недавно могут приехать в Украину только при условии, если получили визу. Наше государство максимально усложнило для них процесс после того, как россия на нас напала.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона рассказал, сколько россиян подали на визу. Ведь визовый режим действует ровно месяц, его ввели 1 июля, сообщает 24 канал.

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За это время около 80 россиян подали на визу. Ни один из них ее еще не получил. Соответственно никто из них пересечь границу не мог,

– рассказал Демченко.

Пограничники вместе с МИД и другими службами проверяют всех желающих к нам въехать.

Спикер также отметил, что теперь информацию о человеке могут обрабатывать заранее. А до этого проверка проводилась исключительно на пунктах пропуска на границе.

Как ввели визы для россиян

Решение принял Кабинет Министров Украины, и начало оно действовать с 1 июля. россиянам запретили въезжать, выезжать, следовать транзитом, находиться и передвигаться по территории Украины без виз. Также ограничения на пересечение границы касаются и жителей приграничных областей россии. Визы россиянам будет выдавать независимая международная компания-посредник VFS Global через визовые центры.

В Государственной пограничной службе рассказывали, что для въезда россиян на территорию Украины необходимо будет иметь определенный список документов. И получить визу сможет далеко не каждый гражданин страны-агрессора. Речь идет о тех, кто попал в санкционные списки, а также угрожает национальной безопасности нашего государства.

Народный депутат Олег Дунда отмечал, что после введения визового режима с государством-агрессором на повестке дня должен быть вопрос такого же режима с беларусью. Ведь эта страна стала соучастником нападения на нас и помогала россиянам.

Сколько россиян подали документы на визу: смотрите видео