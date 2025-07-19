Навеки в строю: на фронте погиб студент университета имени Драгоманова Вячеслав Боженко

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. Во время выполнения боевого задания 16 июля погиб студент Вячеслав Боженко.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова.

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Что известно о погибшем воине?

На фронте погиб Вячеслав Боженко – студент второго курса факультета физического воспитания, спорта и здоровья Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Свой последний бой воин встретил 16 июля.

Вячеслав Боженко / Фото УГУ имени Михаила Драгоманова

В университете вспоминают Вячеслава как способного и настойчивого студента, а также искренним, светлым, доброжелательным человеком.

"Его активная жизненная позиция, патриотизм, готовность помочь и поддержать вдохновляли одногруппников, преподавателей и всех, кто имел честь знать его лично", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 июня в результате атаки российского дрона на фронте погиб 21-летний студент КНУ Вадим Пахомов. Он добровольно встал на защиту Украины.