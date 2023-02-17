18-летний Вячеслав стал опекуном для 4 братьев и сестер: семья начала новую жизнь в Киеве

Вячеслав Ялов из Донбасса стал опекуном для четырех младших братиков и сестричек. Их маму убил вражеский снаряд.

Чтобы детей не забрали в приют, парень решил оформить на них попечительство. После эвакуации из Донбасса все переехали во Львовскую область, а впоследствии – в Киев.

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Как проживает семья Яловых в столице

Узнав о ситуации, в которой оказались Вячеслав и его братья и сестры, многие решили помочь. Следовательно, семья смогла начать новую жизнь в Киеве.

Понимаю, что жизнь у них (братьев и сестер – 24 Канал) не остановилась. Я хочу, чтобы мы по-прежнему куда-то ездили, встречали Новый год вместе,

– говорит Вячеслав.

Детям в столице помогли со школой и жильем. Николь занимается спортивными танцами, Оливия – гимнастикой, Тимур ходит на плавание. Сам Вячеслав устроился на работу и учится на реабилитолога.

Как Вячеслав занимается меньшими братьями и сестрами: смотрите видео

Воспитывать детей в одиночку бывает тяжело, рассказывает парень. Однако Вячеслав обещает сделать все, чтобы семья была крепкой, а мама ими гордилась.

Парень также поблагодарил всех за помощь. Он верит, что война скоро закончится победой Украины.

Вячеслав рассказал, что у него теперь есть семья: смотрите видео

История Вячеслава тронула всю Украину: что известно