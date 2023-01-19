"За родину и Путина": ведущие 24 Канала разнесли бред спикера Госдумы России

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин придумал новый критерий для того, кто может занимать выборные или чиновничьи должности в России. Теперь каждый кандидат на должность должен отслужить в армии.

Ведущие 24 Канала Андрей Дрозда и Ирина Узлова высмеяли в эфире позицию спикера Госдумы. Дело в том, что сам Володин в армии не служил.

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Спикер Госдумы высказался за то, чтобы для получения должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Госдумы, получения должности в судебной системе, органах прокуратуры в обязательном порядке у кандидата должно быть наличие военной специальности и опыт службы в вооруженных силах.

В этом случае мы с вами создадим систему кадровых лифтов, где каждый человек, независимо от того, какую должность занимает, может и должен защищать свою страну. И самое главное, что он подготовлен к этому,

– заметил Володин.

По мнению путинского прихвостня, страну должны "защищать" все, а не только селяне или рабочие. Поэтому он высказался против бронирования от призыва бизнесменов и людей с научными степенями.

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"Он с трибуны высказался, что обязательно нужно отслужить в армии, чтобы представлять государство на разных уровнях. При этом Володин, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев в армии не служили", – подчеркнул ведущий Андрей Дрозда.

По его словам, Сергей Шойгу тоже в армии не служил, хотя является министром обороны, а ранее занимал должность главного пожарного России. Все эти люди от армии либо откосили, либо сотрудничали с "органами безопасности" и срочная служба их обошла. Хотя в Советском Союзе это было трудно сделать, им удалось.

Теперь они придумывают новые правила для граждан России. Хочешь быть кем-то – иди в армию, ложись трупом, закутайся в целлофановый пакет на полях Украины,

– добавил Дрозда.

Надо начинать с себя

Дрозда и Узлова предложили Володину отправить на фронт всех чиновников, которые слушали его в зале, чтобы они попытались питаться сырым картофелем, как оккупантские солдаты под Соледаром.

"Он говорит, что уклоняющиеся – уроды. С себя надо начинать, но это Россия и это рассказывают для рабов, чтобы они ехали на фронт и умирали там. И думали, что те, кто их туда отправляют также за "священную войну" и за родину. Но нет", – подытожил Дрозда.

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