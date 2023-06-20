Суд оставил Богуслаева под стражей: его подозревают в работе на Россию
20 июня 2023, 18:49Читати новину українською
Киевский апелляционный суд 19 июня рассмотрел апелляцию Вячеслава Богуслаева. Одиозного бывшего главу АО "Мотор Сич" подозревают в работе на Россию.
Богуслаева оставили под стражей. Там он будет находиться, по меньшей мере, до 17 июля 2023 года.
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По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты в интересах подозреваемого – без удовлетворения,
– говорится в сообщении.
Богуслаев просился на обмен с Россией
- Ранее стало известно, что предатель Богуслаев, подозреваемый в работе на врага, просил добавить его в список на обмен с Россией. В Офисе Президента подчеркнул: он должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что этим письмом с просьбой Богуслаев сам подтвердил, что является российским агентом. В ГУР отказывались комментировать возможность обмена.