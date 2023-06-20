Суд оставил Богуслаева под стражей: его подозревают в работе на Россию

Киевский апелляционный суд 19 июня рассмотрел апелляцию Вячеслава Богуслаева. Одиозного бывшего главу АО "Мотор Сич" подозревают в работе на Россию.

Богуслаева оставили под стражей. Там он будет находиться, по меньшей мере, до 17 июля 2023 года.

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По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты в интересах подозреваемого – без удовлетворения,

– говорится в сообщении.

Богуслаев просился на обмен с Россией