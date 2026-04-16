Похвастался прекращением помощи: у Зеленского жестко ответили на заявление Вэнса

Администрация Трампа в лице вице-президента Джей Ди Вэнса гордится тем, что прекратила оказывать военную помощь Украине, сейчас американское оружие для нее закупает Европа. Такое решение Белого дома он назвал достижением. По сути США отказались поддержать страну, которая в XXI веке эффективно воюет против монстра.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что это идет в разрез с представлением о том, какими являются Соединенные Штаты.

Нынешняя политика США бьет по репутации страны

Сегодня в мыслях администрации американского президента, по словам Подоляка, должны были бы возникнуть такие ключевые вопросы:

Почему США разговаривают с Россией в мягкой форме, если она предоставляет возможности убивать их граждан (в частности поддержав Иран); Почему Штаты, которые хотят доминировать в мире, готовы проигрывать там, где могут выиграть таким странам как Россия, которые являются отсталыми; Как репутационно выглядит то, что США не хотят помогать партнерам и конфликтуют с ними (в частности ЕС), при этом много добрых слов направляют в адрес таких как Ким Чен Ын (Северная Корея), Путин (Россия).

Это вопрос о доминировании Штатов, о репутации на внешних рынках, о том, насколько совпадают публичные действия с ключевыми ценностями, на которых базируется концепция американской идеи,

– отметил Подоляк.

Советник ОПУ отметил, что, что сейчас президент Украины в разговоре с партнерами отмечает, что основным компонентом российско-украинской войны являются масштабные ракетно-пушечные удары по гражданскому населению, которые регулярно наносит Россия.

Один из таких наша страна пережила в ночь на 16 апреля. Поэтому Зеленский в очередной раз призывает союзников ускориться, ведь российский террор продолжается и усиливается, поэтому Украина нуждается в защите и военной поддержке.

К сведению! На днях вице-президент США Вэнс заявил, что всегда выступал против выделения военной помощи для Украины. Он напомнил, что постоянно призывал "прекратить финансировать войну" и отметил, что до сих пор придерживается такого мнения. Политик также добавил, что европейские страны могут в дальнейшем закупать американское оружие для Сил обороны Украины, но США к этому приобщаться не станут.

