Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что это идет в разрез с представлением о том, какими являются Соединенные Штаты.
Нынешняя политика США бьет по репутации страны
Сегодня в мыслях администрации американского президента, по словам Подоляка, должны были бы возникнуть такие ключевые вопросы:
Почему США разговаривают с Россией в мягкой форме, если она предоставляет возможности убивать их граждан (в частности поддержав Иран);
Почему Штаты, которые хотят доминировать в мире, готовы проигрывать там, где могут выиграть таким странам как Россия, которые являются отсталыми;
Как репутационно выглядит то, что США не хотят помогать партнерам и конфликтуют с ними (в частности ЕС), при этом много добрых слов направляют в адрес таких как Ким Чен Ын (Северная Корея), Путин (Россия).
Это вопрос о доминировании Штатов, о репутации на внешних рынках, о том, насколько совпадают публичные действия с ключевыми ценностями, на которых базируется концепция американской идеи,
– отметил Подоляк.
Советник ОПУ отметил, что, что сейчас президент Украины в разговоре с партнерами отмечает, что основным компонентом российско-украинской войны являются масштабные ракетно-пушечные удары по гражданскому населению, которые регулярно наносит Россия.
Один из таких наша страна пережила в ночь на 16 апреля. Поэтому Зеленский в очередной раз призывает союзников ускориться, ведь российский террор продолжается и усиливается, поэтому Украина нуждается в защите и военной поддержке.
К сведению! На днях вице-президент США Вэнс заявил, что всегда выступал против выделения военной помощи для Украины. Он напомнил, что постоянно призывал "прекратить финансировать войну" и отметил, что до сих пор придерживается такого мнения. Политик также добавил, что европейские страны могут в дальнейшем закупать американское оружие для Сил обороны Украины, но США к этому приобщаться не станут.
Военная помощь: какие страны и чем готовы поддержать Украину?
- Европа продолжает усиливать Украину через программу PURL, закупая вооружение у США. Так, Германия, Испания, Нидерланды и Польша предусмотрели для Украины ракеты к системам Patriot, чтобы защитить небо Украины от российских атак.
- В правительстве Германии заявили, что передадут нашему государству для ПВО несколько сотен управляемых ракет Patriot Gen P и пусковые установки IRIS-T. Берлин также намерен предоставить дополнительные 300 миллионов евро для приобретения БпЛА большой дальности.
Начались поставки в Украину беспилотников из Великобритании. Европейское государство предоставит 120 тысяч БПЛА. Пакет помощи будет предусматривать дроны британского производства. Речь идет о дальнобойных, разведывательных, а также беспилотниках для логистики, которые прошли боевое тестирование на фронте в Украине.
В этом году Бельгия и Испания выделят по 1 миллиарду евро для Украины, деньги будут направлены на ее оборонные нужды. В первую очередь – на усиление ПВО и развитие беспилотников. Кроме того, Бельгия предоставит дополнительные самолеты F-16 и запчасти к уже имеющимся в Украине истребителям этого типа.