Об этом в интервью 24 Каналу отметил советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что это идет в разрез с представлением о том, какими являются Соединенные Штаты.

Нынешняя политика США бьет по репутации страны

Сегодня в мыслях администрации американского президента, по словам Подоляка, должны были бы возникнуть такие ключевые вопросы:

Почему США разговаривают с Россией в мягкой форме, если она предоставляет возможности убивать их граждан (в частности поддержав Иран); Почему Штаты, которые хотят доминировать в мире, готовы проигрывать там, где могут выиграть таким странам как Россия, которые являются отсталыми; Как репутационно выглядит то, что США не хотят помогать партнерам и конфликтуют с ними (в частности ЕС), при этом много добрых слов направляют в адрес таких как Ким Чен Ын (Северная Корея), Путин (Россия).

Это вопрос о доминировании Штатов, о репутации на внешних рынках, о том, насколько совпадают публичные действия с ключевыми ценностями, на которых базируется концепция американской идеи,

– отметил Подоляк.

Советник ОПУ отметил, что, что сейчас президент Украины в разговоре с партнерами отмечает, что основным компонентом российско-украинской войны являются масштабные ракетно-пушечные удары по гражданскому населению, которые регулярно наносит Россия.

Один из таких наша страна пережила в ночь на 16 апреля. Поэтому Зеленский в очередной раз призывает союзников ускориться, ведь российский террор продолжается и усиливается, поэтому Украина нуждается в защите и военной поддержке.

К сведению! На днях вице-президент США Вэнс заявил, что всегда выступал против выделения военной помощи для Украины. Он напомнил, что постоянно призывал "прекратить финансировать войну" и отметил, что до сих пор придерживается такого мнения. Политик также добавил, что европейские страны могут в дальнейшем закупать американское оружие для Сил обороны Украины, но США к этому приобщаться не станут.

