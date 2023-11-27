Привлекали даже БТР: как Украина справляется с последствиями снежного ненастья

Погода в Украине продолжает ухудшаться. Поэтому к жителям нескольких областей обратились с предупреждениями перед началом рабочей недели.

В Украине увеличилось количество областей, до которых добралось снежное ненастье. Представители местных властей рассказали о ситуации в областных центрах и регионах.

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Какая ситуация в Киеве

В столице спецтехника "Киевавтодора" превентивно обработала дороги жидкими хлоридами, чтобы избежать гололеда в начале снегопада. В первую очередь это сделали на мостах, путепроводах, на подъемах и спусках столицы, магистральных улицах.

Дороги Киева готовят к непогоде: видео КГГА



В КГГА призвали жителей Киева быть внимательными и аккуратными. Владельцев частных автомобилей попросили не выезжать в город без необходимости.

Непогоду синоптики прогнозируют сильную. Видим все, что происходит в Одесской области и в некоторых других регионах. Стихия охватывает Украину,

– говорится в сообщении.

Виталий Кличко позже уточнил, что было привлечено 254 единицы спецтехники "Киевавтодора". По словам столичного мэра, 38 бригад (около 250 рабочих) очищали и обрабатывали места, где использование техники невозможно. А именно тротуары, подходы к наземным и подземным пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и балансовые пешеходные зоны.

Какая ситуация в Тернополе

Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил жителей, что в городе и области 27 – 30 ноября ожидается гололедица на дорогах и метель. По его словам, коммунальные службы работают системно. Он попросил владельцев автомобилей временно убрать с дорог транспорт на ночь.

Внимание! Штормовое предупреждение! Как сообщают синоптики, сегодня ночью и завтра, 27 ноября, в Тернополе и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15 – 20 м/с, метель,

– сказал городской голова.

Он призвал жителей Тернопольской области быть осторожными.

Какая ситуация в Чернигове

Мэр Чернигова Александр Ломако тоже предупредил жителей об усложнении погодных условий и призвал всех быть осторожными. По его словам, на Черниговщине ожидается сильный снегопад, усиление ветра и гололедица.

Коммунальные службы Чернигова готовы к работе и уборке города. Сейчас на дежурстве 9 тракторов и 12 машин КП "АТП-2528". При необходимости количество техники будет увеличено. Заранее сделаны запасы пескосоляной смеси и соли для посыпания дорог,

– заявил городской голова.

Он призвал автовладельцев не оставлять машины на обочинах (особенно в центральной части города), чтобы не мешать спецтехнике убирать снег. Также Ломако попросил водителей без необходимости не садиться за руль.

Какая ситуация на Полтавщине

Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что ненастье уже добралось до этой области, в разных частях которой идут дожди и снег. По его словам, в Полтавской области были обесточены 17 населенных пунктов в Кременчугской, Семеновской, Лохвицкой и Хорольской общинах. 5 аварийных бригад работали над возвращением энергоснабжения 2700 абонентам.

Пронин вечером 26 ноября писал, что дороги в Полтавской области находились в проезжем состоянии. На дорогах работают 106 рабочих и 81 единица техники. Местные власти при необходимости могут привлечь больше людей и техники. Пронин призвал местное население по возможности переждать эту непогоду дома.

Какая ситуация в Одесской области

Мэр Одессы Геннадий Труханов посетил одну из 11 больших котельных города и записал там краткое обращение. Он заявил, что на сегодня генераторами обеспечены все малые котельные. По его словам, несколько котельных нуждаются в генераторах большой мощности (более 3 МВт).

Поставка электроэнергии пока нестабильна. НЭК "Укрэнерго" информирует, что из-за поврежденных сетей некоторые направления вышли из строя. Над этой проблемой уже работают специалисты. До стабилизации ситуации с электроснабжением районные котельные будут отключены для сохранения оборудования,

– сказал Труханов.

Труханов посетил местную котельную: смотрите видео



В области продолжается ликвидация последствий непогоды. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об усиленной работе всех служб. По его словам, спасателям даже пришлось привлекать БТР на некоторых участках.

Кипер призвал жителей и гостей Одесской области не выходить лишний раз из дома и не садиться за руль во время непогоды, чтобы не усложнять работу спасателям. Он заявил, что в Одесском районе пока сложно, но все работают.

В южной части Одесской области осадки приостановились. Благодаря этому службы смогут более эффективно работать.

Очистка дорог в Одесской области: видео Олега Кипера



Какая ситуация в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в области продолжается ликвидация последствий непогоды. В Черкасской области развернули 202 пункта несокрушимости. На дорогах государственного, территориального и местного значения работают более 130-ти единиц спецтехники. Также работает круглосуточно оперативный штаб.

Сейчас обесточены 44 населенных пункта, 16 из них – частично. Привлечены аварийные бригады "Черкассыоблэнерго",

– сказал он.

Табурец посоветовал временно перевести школы на дистанционное обучение. Он призвал жителей следить за решениями общин.

Какая ситуация в Николаевской области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ночью 27 ноября написал, что в регионе уже есть переметы до 4 метров. В Николаевской области пробивались к людям, застрявшим из-за снежной непогоды. Была привлечена тяжелая техника.

Военных не привлекаем (у них своей работы много).

Благодарю наших фермеров и бизнес за технику для помощи… именно поэтому нас нельзя победить!

– сказал Ким.

По его словам, работы еще продолжаются.