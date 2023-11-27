В Україні збільшилася кількість областей, яких дісталася снігова негода. Представники місцевої влади розповіли про ситуацію в обласних центрах та регіонах.

До теми Снігові замети, шквальні вітри та аварії: наслідки негоди, що накрила Україну

Яка ситуація у Києві

У столиці спецтехніка "Київавтодору" превентивно обробила дороги рідкими хлоридами, щоб уникнути ожеледиці на початку снігопаду. Першочергово це зробили на мостах, шляхопроводах, на підйомах та спусках столиці, магістральних вулицях.

Дороги Києва готують до негоди: відео КМДА



У КМДА закликали жителів Києва бути уважними та обережними. Власників приватних автівок попросили не виїжджати у місто без нагальної потреби.

Негоду синоптики прогнозують сильну. Бачимо всі, що відбувається на Одещині та в деяких інших регіонах. Стихія охоплює Україну,

– мовиться у повідомленні.

Віталій Кличко пізніше уточнив, що було залучено 254 одиниці спецтехніки "Київавтодору". За словами столичного мера, 38 бригад (близько 250 робітників) очищали та обробляли місця, де використання техніки неможливе. А саме тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту та балансові пішохідні зони.

Яка ситуація у Тернополі

Мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів, що у місті на області 27 – 30 листопада очікується ожеледиця на дорогах та хуртовина. За його словами, комунальні служби системно працюють. Він попросив автовласників тимчасово прибрати з доріг транспорт на ніч.

Увага! Штормове попередження! Як повідомляють синоптики, сьогодні вночі і завтра, 27 листопада, у Тернополі та області очікуються пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовина,

– сказав міський голова.

Він закликав жителів Тернопільщини бути обережними.

Яка ситуація у Чернігові

Мер Чернігова Олександр Ломако теж попередив жителів про ускладнення погодних умов та закликав всіх бути обережними. За його словами, на Чернігівщині очікується сильний снігопад, посилення вітру, та ожеледиця.

Комунальні служби Чернігова готові до роботи та прибирання міста. Зараз на чергуванні 9 тракторів та 12 машин КП "АТП-2528". У разі необхідності кількість техніки буде збільшена. Заздалегідь зроблені запаси піско-сольової суміші та солі для посипання доріг,

– заявив міський голова.

Він закликав автовласників не залишати машини на узбіччях (особливо у центральній частині міста), щоб не заважати спецтехніці прибирати сніг. Також Ломако попросив водіїв без необхідності не сідати за кермо.

Яка ситуація на Полтавщині

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив, що негода вже дісталася цієї області, в різних частинах якої йдуть дощі та сніг. За його словами, на Полтавщині були знеструмлені 17 населених пунктів у Кременчуцькій, Семенівській, Лохвицькій та Хорольській громадах. 5 аварійних бригад працювали над поверненням енергопостачання 2700 абонентам.

Пронін ввечері 26 листопада писав, що дороги на Полтавщині перебували у проїжджому стані. На автошляхах працюють 106 робітників та 81 одиниця техніки. Місцева влада за потреби може залучити більше людей та техніки. Пронін закликав місцеве населення за можливості перечекати цю негоду вдома.

Яка ситуація на Одещині

Мер Одеси Геннадій Труханов відвідав одну з 11 великих котелень міста та записав там коротке звернення. Він заявив, що на сьогодні генераторами забезпечені всі малі котельні. За його словами, кілька котелень потребують генераторів великої потужності (понад 3 МВт).

Постачання електроенергії наразі нестабільне. НЕК Укренерго інформує, що через пошкоджені мережі деякі напрямки вийшли із ладу. Над цією проблемою вже працюють фахівці. До стабілізації ситуації з електропостачанням районні котельні будуть відключені для збереження обладнання,

– сказав Труханов.

Труханов відвідав місцеву котельню: дивіться відео



В області триває ліквідація наслідків негоди. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про посилену роботу всіх служб. За його словами, рятувальникам навіть довелося залучати БТР на деяких заметених ділянках.

Кіпер закликав жителів та гостей Одеської області не виходити зайвий раз з дому та не сідати за кермо під час негоди, щоб не ускладнювати роботу рятувальникам. Він заявив, що в Одеському районі поки складно, але всі працюють.

У південній частині Одещині опади призупинилися. Завдяки цьому служби зможуть продуктивніше працювати.

Очищення доріг в Одеській області: відео Олега Кіпера



Яка ситуація на Черкащині

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в області триває ліквідація наслідків негоди. На Черкащині розгорнули 202 пункти незламності. На дорогах державного, територіального та місцевого значення працюють понад 130 одиниць спецтехніки. Також працює цілодобово оперативний штаб.

Наразі маємо знеструмленими 44 населених пункти, 16 із них – частково. Залучені аварійні бригади "Черкасиобленерго",

– сказав він.

Табурець порадив тимчасово перевести школи на дистанційне навчання. Він закликав жителів слідкувати за рішеннями громад.

Яка ситуація на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вночі 27 листопада написав, що в регіоні є вже перемети до 4 метрів. На Миколаївщині пробивалися до людей, що застрягли через снігову негоду. Було залучено важку техніку.

Військових не залучаємо (в них своєї роботи багато).

Дякую нашим фермерам і бізнесу за техніку для допомоги… саме тому нас не можна перемогти!

– сказав Кім.

За його словами, роботи ще тривають.